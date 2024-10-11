Россия больше месяца не применяла Ту-95МС: что происходит на авиабазах

В октябре на авиабазе Энгельс-2 продолжалась активность — отмечены рейсы тяжелого военно-транспортного самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.



Ту-95МС. Фото из открытых источников

Однако количество рейсов было меньше. С начала октября отмечены 3 рейса: 3 октября, 7 октября, 10 октября (16:24). С момента ракетной атаки, которая произошла 4 сентября, это уже 15 грузовой рейс на "Энгельс-2".

“Что доставляют в таком количестве – неизвестно. Нам известно только о самой посадке бортов Ил-76”, — говорится в сообщении платформы.

В целом по стратегической авиации изменений не зафиксировано:

7 снаряженных самолетов на "Оленья" и до 5 возможных на "Энгельс-2".

На платформе отмечают, что 36 дней без применения бортов Ту-95МС к ракетным атакам.

По состоянию на 9 октября на "Энгельс-2" проходили тренировки Ту-95МС. Всего за день было отмечено 10 вылетов. Время тренировки от 1 до 2 часов.

10 октября всего 2 вылета Ту-95МС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия, вероятно, снова возобновляет работу авиабазы "Сольцы" в Новгородской области. Там на 6 октября отмечено пребывание 5 Ту-22М3.

“На данный момент там находится всего 3 Ту-22М3. Возможно, это те же борта, которые 2 октября прилетали на авиабазу Энгельс-2. С какой именно целью Ту-22М3 снова дислоцируются на авиабазе — неизвестно. Наблюдаем”, – говорится в сообщении платформы.

Также известно, что вечером 4 октября 4 борта Ту-95МС (2/2) осуществляли тренировку возле с. Голубьевка (Энгельский район) в 40-50 км от бывших пусковых рубежей КР Х-101.



