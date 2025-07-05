Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Впервые за десятки лет Росстат полностью удалил из публичного отчёта раздел "Демография". Больше нет никакой официальной информации о численности населения, рождаемости, смертности, миграции или количестве браков.
Кремль "стер" демографию по статистике
Единственные актуальные данные — по состоянию на 1 апреля: в стране якобы проживало 146,1 миллиона человек. И это уже минус 61 тысяча с начала года. За три месяца умерли 472 тысячи человек, а родились — всего 289 тысяч.
Эксперты говорят: рождаемость в России — на уровне XVIII века. Демографический кризис усиливается, но вместо реальных решений власти просто прячут цифры.
Ранее Кремль уже скрывал статистику по добыче нефти и газа, объёмам золотовалютных резервов и данным о запасах топлива. Теперь — очередь дошла и до населения.
В новом отчёте демография просто исчезла. Как и будущее.
Исполнителем оказался 22-летний житель Запорожья, который ранее имел проблемы с законом. Его завербовали через Телеграмм-каналы представители российских спецслужб. установил напротив машины мобильный телефон, подключенный к удаленному доступу.
По данным следствия, злоумышленник заложил самодельную бомбу под автомобиль, указанный куратором из РФ. Чтобы россияне могли увидеть теракт в прямом эфире, агент заранее установил напротив машины мобильный телефон, подключенный к удаленному доступу.