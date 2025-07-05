Впервые за десятки лет Росстат полностью удалил из публичного отчёта раздел "Демография". Больше нет никакой официальной информации о численности населения, рождаемости, смертности, миграции или количестве браков.

Кремль "стер" демографию по статистике

Единственные актуальные данные — по состоянию на 1 апреля: в стране якобы проживало 146,1 миллиона человек. И это уже минус 61 тысяча с начала года. За три месяца умерли 472 тысячи человек, а родились — всего 289 тысяч.



Эксперты говорят: рождаемость в России — на уровне XVIII века. Демографический кризис усиливается, но вместо реальных решений власти просто прячут цифры.



Ранее Кремль уже скрывал статистику по добыче нефти и газа, объёмам золотовалютных резервов и данным о запасах топлива. Теперь — очередь дошла и до населения.



В новом отчёте демография просто исчезла. Как и будущее.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины и Нацполиция оперативно вышли на след российского агента, который 5 июля устроил теракт в Одессе Мужчину задержали почти сразу после взрыва — он уже пытался скрыться из области.



Исполнителем оказался 22-летний житель Запорожья, который ранее имел проблемы с законом. Его завербовали через Телеграмм-каналы представители российских спецслужб. установил напротив машины мобильный телефон, подключенный к удаленному доступу.

По данным следствия, злоумышленник заложил самодельную бомбу под автомобиль, указанный куратором из РФ. Чтобы россияне могли увидеть теракт в прямом эфире, агент заранее установил напротив машины мобильный телефон, подключенный к удаленному доступу.



