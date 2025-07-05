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Россия без народа: Кремль "стер" демографию по статистике

Россия «спрятала» собственное население: Росстат убрал раздел о демографии из официального отчета

5 июля 2025, 20:58
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Ткачова Марія

Впервые за десятки лет Росстат полностью удалил из публичного отчёта раздел "Демография". Больше нет никакой официальной информации о численности населения, рождаемости, смертности, миграции или количестве браков.

Россия без народа: Кремль "стер" демографию по статистике

Кремль "стер" демографию по статистике

Единственные актуальные данные — по состоянию на 1 апреля: в стране якобы проживало 146,1 миллиона человек. И это уже минус 61 тысяча с начала года. За три месяца умерли 472 тысячи человек, а родились — всего 289 тысяч.

Эксперты говорят: рождаемость в России — на уровне XVIII века. Демографический кризис усиливается, но вместо реальных решений власти просто прячут цифры.

Ранее Кремль уже скрывал статистику по добыче нефти и газа, объёмам золотовалютных резервов и данным о запасах топлива. Теперь — очередь дошла и до населения.

В новом отчёте демография просто исчезла. Как и будущее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины и Нацполиция оперативно вышли на след российского агента, который 5 июля устроил теракт в Одессе Мужчину задержали почти сразу после взрыва — он уже пытался скрыться из области.

Исполнителем оказался 22-летний житель Запорожья, который ранее имел проблемы с законом. Его завербовали через Телеграмм-каналы представители российских спецслужб. установил напротив машины мобильный телефон, подключенный к удаленному доступу.

По данным следствия, злоумышленник заложил самодельную бомбу под автомобиль, указанный куратором из РФ. Чтобы россияне могли увидеть теракт в прямом эфире, агент заранее установил напротив машины мобильный телефон, подключенный к удаленному доступу.




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