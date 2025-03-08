Россия атакует Запорожье: около 10 взрывов в городе

Вечером 8 марта Россия совершила очередную атаку дронами. Российские беспилотники атаковали Запорожье, где раздалось до 10 взрывов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах.

Россия атакует Запорожье. Фото из открытых источников

В 20 часов в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за опасности российских атак ударными беспилотниками. В 20:55 Воздушные силы сообщили, что в Запорожье зафиксирована группа российских "Шахедов", которые двигаются на восток и в районе областного центра. А глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил о работе противовоздушной системы в городе.

"Работает наша ПВО!!! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров в Telegram.

Через 20 минут глава Запорожской ОВА сообщил о взрывах в области и снова повторил необходимость оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. По его словам, было около 10 взрывов в области и Запорожье.

"Россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеских обстрелов возник пожар. Предварительно, без пострадавших. До 10 взрывов в Запорожье. Прошу, не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и своих близких", — написал Федоров.

Федоров добавил, что кроме беспилотников также существует угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и Запорожью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия стала больше атаковать Украину после разговора Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали, что в России не верят в серьезность угроз Трампа после ударов по Украине.