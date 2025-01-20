Россия атакует Верхнекаменское: смогли ли украинские военные сдержать врага

Российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников на востоке и юге Украины, используя авиацию и артиллерию. С начала суток зафиксировано 64 боевых столкновения вдоль всей линии фронта. Самые горячие точки – Верхнекаменское, Константинополь и Купянск. Защитники Украины держат позиции, отражая атаки противника и нанося ему значительные потери. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 16.00 20 января.

Военное подразделение сил обороны во время боя. Фото: Генштаб

Верхнекаменное: оккупанты снова получили отпор

На Северском направлении российские войска пытались прорваться в Верхнекаменский, но украинские защитники успешно остановили их наступление. Подобная ситуация наблюдалась и на Купянском направлении, где враг провел два штурмовых действия, отбитых Силами обороны.

Массированные атаки на Торецком и Покровском направлениях

На Торецком направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции украинских войск у Торецка, Крымского и Озаряновки, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Удары авиабомб получили Константиновка и Екатериновка.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной – в сутки враг совершил 29 атак, из которых восемь боев продолжаются до сих пор. Авиаудары получили населенные пункты Первое Мая, Роза и Покровск.

Курское направление: новые удары со стороны России

Российские войска нанесли 15 авиационных ударов по территории Курской области. ВСУ успешно отражают попытки врага продвинуться, в то же время не исключая вероятности новых атак.

Напомним, российские кафиры, несмотря на многочисленные потери, пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Великой Новоселки Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".