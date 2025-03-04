Россия атакует Киев: раздаются взрывы

Российские ударные дроны "Шахед" вечером 4 марта атаковали Киев. В столице прогремели взрывы.

РФ обстреливает столицу. Фото из открытых источников

По информации главы киевской мэрии Виталия Кличко, на левом берегу города силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.

"На левом берегу столицы работает ПВО", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр призвал жителей Киева оставаться в укрытиях, так как вражеские БПЛА продолжают атаковать город.

Вечером 4 марта вражеские БПЛА также атаковали Сумы, Одессу и Черноморск. В Одессе после попадания российского беспилотника вспыхнул сильный пожар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что президент США Дональд Трамп не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку. "Нет, Трамп не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", — ответил Говард Лютник. Относительно потенциальных последующих шагов и прекращения помощи Украине министр торговли США заверил, что Дональд Трамп "обдумает, что делать и как отвечать".