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Россия атакует баллистикой Украину: где раздавались взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Россияне запустили баллистические ракеты по Днепру и Полтаве

18 июля 2025, 21:08
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Недилько Ксения

Сегодня с 19:35 до 20:06 оккупанты запустили баллистические ракеты по Украине из разных направлениях. Сначала мощные взрывы прогремели в Полтаве. По данным мониторинговых каналов, оккупанты могли бить кассетными ракетами "Искандер".

Россия атакует баллистикой Украину: где раздавались взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Россия атакует баллистикой Украину: где раздавались взрывы

Позже пуски произошли на Днепр. В городе также прогремели несколько взрывов. Сообщается о сильном задымлении и пожаре после второго удара.

Начальник Днепропетровской ОВА также подтвердил атаку баллистикой по городу и призвал всех находиться в укрытиях.

Обновлено: Глава Полтавской ОВА Владимир Когут: "Около 20:00 враг атаковал Полтавскую громаду. Обломки вражеской ракеты рухнули на открытой территории. К счастью, обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!"

Информация обновляется.



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