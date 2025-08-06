Россия атаковала Запорожскую область КАБами: есть погибшие и раненые

Утром 6 августа, Запорожская область оказалась под российскими ударами. Войска РФ нанесли массированную атаку, приведшую к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям в нескольких районах. Известно по меньшей мере о двух погибших и 12 раненых.

Атака РФ по Запорожской области

Около шести часов утра прозвучала серия взрывов в Запорожской области. Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, вражеские войска нанесли авиационный удар по жилым районам. По его словам, по меньшей мере два человека погибли, а количество раненых возросло до 12, среди которых четверо детей. Пятеро из пострадавших находятся в больнице в тяжелом или среднем состоянии.

Предварительные данные свидетельствуют о повреждении, по меньшей мере, девяти объектов инфраструктуры, среди которых жилые дома, частные хозяйства, складские помещения и сельскохозяйственная техника. Местные власти получили 15 сообщений о разрушении, включая квартиры, нежилые здания и частное жилье. Спасатели, медики и аварийные бригады работают в усиленном режиме.

По словам Федорова, за сутки российские войска нанесли более 500 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Атаки охватили Запорожский и Васильевский районы, а также отдельные общины на юге области. В частности, дуло совершено 6 авиаударов, 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня, 161 артиллерийский удар и атака 394 дронами разной модификации, преимущественно FPV.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия взимает дополнительные силы на Запорожское направление.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле цинично отреагировали на удар по колонии в Запорожье.