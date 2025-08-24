Россия атаковала Украину: где были слышны взрывы

В ночь на 24 августа Россия нанесла новую атаку по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в нескольких регионах, в том числе в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Последствия ударов РФ по Украине. Фото иллюстративное

По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил ударные дроны типа Shahed и баллистические ракеты. Украинская ПВО отрабатывала по воздушным целям, однако часть дронов и ракет достигла своих целей.

Взрывы в Сумах

Около 02:00 в воздушном пространстве Сумской области были замечены российские дроны-камикадзе. А уже в 02:46 местные жители сообщили о серии взрывов в городе. Через 15 минут раздались повторные звуки ударов.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что последствия обстрелов уточняются. И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь отметил, что часть взрывов прозвучала вне городской общины.

Баллистический удар по Павлограду

В Днепропетровской области под удар попал Павлоград. В 00:45 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Уже через несколько минут в городе прогремели мощные взрывы. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Взрывы на Полтавщине

Около 00:55 мониторинговые ресурсы сообщили о взрывах в районах Диканьки, Опишни и Полтавского района. Детали атаки уточняются.

