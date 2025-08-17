logo

Россия атаковала Украину: где были слышны взрывы

В ночь на 17 августа Россия атаковала Украину дронами и артиллерией.

17 августа 2025, 08:25
В ночь на 17 августа российские войска совершили новую волну атак против Украины, применив беспилотники и артиллерию. Больше всего пострадали Днепропетровская область и Славянск Донецкой области, сообщают местные власти и мониторинговые ресурсы.

Россия атаковала Украину: где были слышны взрывы

Атака по Украине. Фото из открытых источников

Массированный обстрел Днепропетровщины

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что удары пришлись по двум районам области — Никопольскому и Синельниковскому.

По Никопольщине россияне применили БпЛА и обстреляли территорию из РСЗО "Град". Под огонь попали Марганецкая, Покровская и Мировская общины. В результате атаки возникли пожары, повреждены несколько автомобилей, одна машина уничтожена. Из-за предыдущего артобстрела Никополя уничтожены два частных дома, еще три получили повреждения.

В Синельниковском районе атака дронов попала по Межевской и Покровской общинам, где загорелись два частных дома, гараж и сухости. Инфраструктура получила повреждения, однако погибших и раненых нет.

Взрыв в Чернигове и загадочный дрон

Около двух часов ночи жители Чернигова услышали сильный взрыв. По данным мониторинговых каналов, в небе над городом дрон сделал более 40 кругов, прежде чем взорваться. Неизвестно, что именно стало его причиной взрыва: системы ПВО, РЭБ, или же он сам упал.

Удары по Славянску

Российские беспилотники "Италмас" дважды атаковали Славянск. Первый удар произошел около 18:15 по частному сектору в районе железнодорожного микрорайона. В результате атаки РФ ранена женщина, повреждены жилые дома. Второй удар около 19:30 пришелся на район Лиманы, где также разрушены частные дома.

Глава городской администрации Вадим Лях сообщил, что обстрелы произошли в течение часа, и призвал жителей соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы тревоги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия содрогалась от взрывов. Куда на этот раз ударили дроны.

Также "Комментарии" писали о том, почему Россия стала меньше атаковать "шахедами".



