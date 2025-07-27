Россия атаковала Украину: где были слышны взрывы

В ночь на 27 июля российские войска совершили очередную атаку на северо-восточные регионы Украины. Под ударами оказались Харьковская и Сумская области. В результате атак зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, пожары и пострадавшие среди мирного населения.

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Атака дронами на Харьков и область

В ночь на 27 июля Россия применила дроны-камикадзе типа "Герань-2" для ударов по Харькову и близлежащим общинам. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, взрывы прогремели в Киевском и Шевченковском районах города. В результате пожаров вспыхнули пожары в частном доме и еще одном гражданском здании. Сообщений о погибших или раненых не поступало.

В Малоданиловской общине близ Харькова также зафиксировано два попадания дронов. Один удар произошел в полночь по гражданскому предприятию, нанеся масштабный пожар. Другой произошел около частной застройки. Информация о пострадавших уточняется. Глава общества Александр Гололобов сообщил, что огонь на предприятии быстро распространялся, а на месте работали экстренные службы.

Взрывы в Сумской области и удары по центру города

Серьезные разрушения испытала и Сумская область. Вечером 26 июля российские силы ударили по Ковпаковскому району областного центра. По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, в результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека. Один из них оказался 43-летним мужчиной, который находится в состоянии средней тяжести, другие проходят обследование в больницах.

Это уже второй обстрел Сумм в течение одного дня. Ранее беспилотник попал в здание облгосадминистрации. В обоих случаях целью атак стали объекты гражданской инфраструктуры, который в очередной раз подчеркивает тактику террора против мирного населения, применяемую Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кафиры варварски атаковали медучреждение в Харькове.

Также "Комментарии" писали о том, как российский дрон ударил в здание ОВА в Сумах.