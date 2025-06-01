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Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы

Ночная атака на Украину, Россия нанесла массированный удар дронами и ракетами.

сегодня, 06:35 comments1819
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Slava Kot

В ночь на 1 июня 2025 года Россия совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину, используя ударные беспилотники, а также ракеты разных типов. Работу ПВО и взрывы зафиксированы в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепре и других городах. Есть раненые и повреждения критической инфраструктуры.

Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы

Атака России по Украине ракетами и дронами

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Украину по южному и восточному направлениям. Основную угрозу представляли ударные дроны, выпущенные серийно и пытавшиеся прорвать систему противовоздушной обороны. Кроме дронов-камикадзе были зафиксированы пуски баллистических ракет в сторону Киева, Житомирщины и других центральных регионов. Также мониторинговые ресурсы сообщают о возможном использовании крылатых ракет.

Воздушная тревога в эту ночь охватила центральные, северные и южные области Украины. Известно о взрывах, вызванных работой ПВО и попаданием вражеских снарядов:

Запорожье – враг атаковал по меньшей мере семью дронами. Один из них попал по объекту критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар и частично разрушено административное здание. Пострадала женщина, которой оказывают медицинскую помощь.

Харьковщина (Изюмский район, пригород Харькова) – зафиксированы взрывы и сообщения о прилетах.

Киевщина — официально подтверждена работа систем ПВО.

Также были слышны взрывы и работа ПВО в Сумской, Днепровской, Полтавской, Черкасской, Одесской и Житомирской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, почему озверел Путин, стоящий за новыми атаками по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле цинично ответили на атаки Украины по России.



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