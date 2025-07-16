Россия атаковала польский завод в Винницкой области: реакция МИД Польши

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Slava Kot
В ночь на 16 июля Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, в частности, ударила по заводу польской компании Barlinek в Винницкой области. На атаку РФ отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Радослав Сикорский. Фото: 24 Канал
Радослав Сикорский на платформе X прокомментировал российские удары по принадлежащему польской компании заводу Barlinek. Министр Польши считает, что Россия нанесла целенаправленный удар по польскому заводу в Винницкой области.
По словам Сикорского, "преступная война Путина приближается к нашим границам".
В ночь на 16 июля Россия атаковала Украину более 400 воздушными целями, в том числе дронами и ракетами. Украинские силы ПВО уничтожили 198 беспилотников, а еще 145 дронов были потеряны из радарного наблюдения. Основные удары России были сосредоточены в Харькове, Кривом Роге, Одесской и Винницкой областях.
В июле Россия установила рекорд по количеству воздушных целей, которыми атаковала Украину, выпустив более 740 ракет и дронов. Несмотря на это, украинские силы ПВО смогли уничтожить большинство целей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как белорусский вертолет уничтожил российский дрон, летевший атаковать Украину.
Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил трем странам словами: "мы вас предупреждаем".