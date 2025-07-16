Россия атаковала польский завод в Винницкой области: реакция МИД Польши

В ночь на 16 июля Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, в частности, ударила по заводу польской компании Barlinek в Винницкой области. На атаку РФ отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото: 24 Канал

Радослав Сикорский на платформе X прокомментировал российские удары по принадлежащему польской компании заводу Barlinek. Министр Польши считает, что Россия нанесла целенаправленный удар по польскому заводу в Винницкой области.

"Русские беспилотники ударили по заводу группы компаний "Барлинек" в Виннице. Директор завода только что сказал мне, что это было сделано намеренно, из трех направлений. Есть раненые, двое из них с тяжелыми ожогами. На месте происшествия работают украинские службы, в том числе наше консульство", — отреагировал Сикорский.

По словам Сикорского, "преступная война Путина приближается к нашим границам".

В ночь на 16 июля Россия атаковала Украину более 400 воздушными целями, в том числе дронами и ракетами. Украинские силы ПВО уничтожили 198 беспилотников, а еще 145 дронов были потеряны из радарного наблюдения. Основные удары России были сосредоточены в Харькове, Кривом Роге, Одесской и Винницкой областях.

В июле Россия установила рекорд по количеству воздушных целей, которыми атаковала Украину, выпустив более 740 ракет и дронов. Несмотря на это, украинские силы ПВО смогли уничтожить большинство целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как белорусский вертолет уничтожил российский дрон, летевший атаковать Украину.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил трем странам словами: "мы вас предупреждаем".