Россия активно воюет руками украинских несовершеннолетних: что на это указывает

В Украине, несмотря на суровое наказание, не прекращаются попытки совершения диверсий. Нередко диверсии совершают подростки по заказу кураторов из России.

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В Службе безопасности Украины и Национальной полиции предупредили о наказаниях и рассказали, как можно этому противодействовать.

"Продолжается общенациональная информационная кампания "Сожги" ФСБшника". Она направлена на противодействие вербовке молодежи российскими спецслужбами и предотвращению поджогов, терактов и диверсий”, — отметили в СБУ.

Также акцентировали, что преступления как поджоги имущества ВСУ, госучреждений или их минирование классифицируются Уголовным кодексом Украины как терроризм или диверсия. И за них предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних.

В СБУ отметили, что российские спецслужбы активно "охотятся" именно на несовершеннолетних в интернете, предлагая противозаконные "подработки".

Также сообщается, что в течение 2024 года СБУ и Нацполиция задержали более 450 человек, которые по поручению российских кураторов занимались поджогами в Украине. Фактически, украинские правоохранители находят всех исполнителей преступлений. И вместо "легких денег" фигуранты получают подозрение от СБУ и вероятное заключение.

Используя ключевой месседж – “Не жги своих! "Сожги" врага!", СБУ призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовок в специальный чат-бот "Сожги" ФСБшника". Для этого достаточно указать детали предложений от врага, а также номер телефона или никнейм склоняющегося к преступлению лица. Все сообщения конфиденциальны, а полученную информацию тщательно проверяют.

"По состоянию на сегодня в чат-бот "Сожги" ФСБшника", который заработал в середине декабря 2024 года, уже поступило более 1300 сообщений. Все они касались попыток представителей спецслужб РФ привлечь украинцев к совершению разного рода преступлений, цель которых — дестабилизировать ситуацию в нашем государстве и снизить его обороноспособность”, — отметили в СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал о поджогах автомобилей во Львове.



