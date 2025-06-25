Россия активно накапливает оружие: в ЦПИ удивили заявлением о будущей угрозе

Россия отказалась от стратегии массированных ракетных обстрелов по Украине, сосредоточившись на использовании беспилотных летательных аппаратов, таких как "Шахеды" и дроны "Герань". Это позволяет врагу накапливать запасы крылатых ракет для возможных будущих ударов по странам Европейского Союза, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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По его словам, у российских военных все еще есть стратегическая авиация, которая была перебазирована на более отдаленные аэродромы, что оставляет возможность производить массированные обстрелы. Однако враг сознательно отошел от этой тактики, заменив ее применением большого количества беспилотников "Шахед" и "Герань" и обманчивых устройств.

Коваленко подчеркнул, что основная ставка в атаках делается именно на беспилотные аппараты, тогда как крылатые ракеты накапливаются и не используются в больших масштабах. По мнению эксперта, существует вероятность того, что Россия готовится применить эти ракеты в перспективе 4-6 лет, в частности, в конфликте со странами Балтии и другими членами ЕС.

"Нельзя исключать, что накопление ракет – это часть подготовки к будущей угрозе для Европы. К сожалению, реальность такова, что это может стать серьезной проблемой в ближайшем будущем", – отметил он.

На фоне этих угроз президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге 25 июня выразил готовность рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время он подчеркнул, что вопрос финансирования этих поставок пока остается открытым.

Как уже писали "Комментарии", советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для начала настоящего перемирия между Россией и Украиной российский диктатор Владимир Путин должен выполнить три конкретных условия.