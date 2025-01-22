Россия активно готовится к массированному обстрелу Украины: что на это указывает

В России на авиабазах, где дислоцируется стратегическая авиация, отмечена активность. Вероятно, россияне активно снаряжают самолеты крылатыми ракетами, готовя их к очередному массированному обстрелу Украины.

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На мониторинговой платформе Tracking рассказали о текущей ситуации. В среду, 22 января, в 10:37 была отмечена посадка транспортного Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2".

"Груз вероятно состоит из крылатых ракет Х-101/555", — говорится в сообщении.

Также отмечают, что с целью спецснаряжения Х-101 была осуществлена передислокация 3 Ту-95МС с авиабазы "Оленья" и "Дягилево" на "Энгельс-2".

“Относительно 1х Ту-95МС из “Дягилево”, возможно, это тот самый борт который 20.01 перелетел из “Энгельс-2”, — сообщает Tracking.

Также известно, что с момента последней атаки 15 января на "Энгельс-2" прилетели уже 4 транспортных самолета Ил-76.

22 января в 18:10 отмечен взлет 2 Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2". На мониторинговой платформе объяснили, что это передислокация на АБ "Оленья".

В 18:40 взлет еще 1 борта Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2" — вероятно передислокация или тренировка.

Напомним, что Россия в течение месяцев накапливала ракеты, что указывает на то, что не планирует быстро завершить войну против Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, как писал портал "Комментарии", рассказал, что, учитывая действия России, она планирует воевать в течение 2025 года. По его словам, изменить эти планы можно только путем выведения из строя враждебной логистики и ограничения экономических возможностей ее союзников.

Что касается скорого завершения войны — его, по мнению Коваленко, не будет.



