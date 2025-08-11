logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россия активизирует усилия против Украины: что задумали в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия активизирует усилия против Украины: что задумали в Москве

Российский фейк о продаже украинскими военными оружия криминалитету

11 августа 2025, 14:15
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда активизировала дезинформационную кампанию об Украине и украинских защитниках. Заявляют, что якобы украинские военные незаконно продают оружие.

Россия активизирует усилия против Украины: что задумали в Москве

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы распространяют фейк, что военные ВСУ якобы продают автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатку представителям криминального мира как в Украине, так и за ее пределами.

"Распространением подобной лжи враг стремится создать иллюзию, будто Украина погружена в хаос из-за войны и является очагом нестабильности в Европе, что представляет угрозу для всего региона", — объяснили намерения оккупантов в ЦПД.

Аналитики Центра отмечают, что Россия систематически распространяет подобные фейки, обвиняя Украину в продаже западного вооружения преступным группировкам. Российские пропагандисты ранее распространяли вбросы о "поставках оружия мексиканскому наркокартелю Golfo" или "переправке вооружения с GPS-трекерами через Молдову в иностранные уголовные структуры".

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такими вымышленными историями враг пытается подорвать международную поддержку Украины и снизить уровень доверия партнеров к ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что информация, что Украина отказывается забрать своих военнопленных, является фейком МИД РФ.

Российская сторона распространяет ложные заявления, якобы "1000 украинских военнопленных заведомо не забирают из России". В России отмечают, что задержки обмена связаны с "безнравственностью Киева".



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02fjQbA1mzqUYN8wxHR3zx38JtJqKyxaVrCKAr32S4PtQ2qXMYDxY4tmMCjeU9zNBFl
