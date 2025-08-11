Россия активизирует усилия против Украины: что задумали в Москве

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда активизировала дезинформационную кампанию об Украине и украинских защитниках. Заявляют, что якобы украинские военные незаконно продают оружие.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы распространяют фейк, что военные ВСУ якобы продают автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатку представителям криминального мира как в Украине, так и за ее пределами.
Аналитики Центра отмечают, что Россия систематически распространяет подобные фейки, обвиняя Украину в продаже западного вооружения преступным группировкам. Российские пропагандисты ранее распространяли вбросы о "поставках оружия мексиканскому наркокартелю Golfo" или "переправке вооружения с GPS-трекерами через Молдову в иностранные уголовные структуры".
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такими вымышленными историями враг пытается подорвать международную поддержку Украины и снизить уровень доверия партнеров к ВСУ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что информация, что Украина отказывается забрать своих военнопленных, является фейком МИД РФ.
Российская сторона распространяет ложные заявления, якобы "1000 украинских военнопленных заведомо не забирают из России". В России отмечают, что задержки обмена связаны с "безнравственностью Киева".