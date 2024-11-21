Россия активизировалась еще на одном направлении: что известно

Армия России активизировалась восточнее Великой Новоселки на юге Донецкой области.

РФ наступает на юге Донбасса. Фото из открытых источников

Как сообщает паблик DeepState, 20 ноября российские захватчики совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от Великой Новоселки.

По данным паблика, основные усилия армия РФ направляет на Раздольное, где 20 ноября при поддержке 5 единиц техники было заброшено десант численностью свыше взвода, и к западу от Новодонецкого, где российская армия провела механизированные атаки.

"По предварительным данным, враг имел тактический успех. Более подробная обстановка будет понятна через несколько дней. Этот маневр армия РФ выполняет, чтобы обойти Большую Новоселку с севера и перерезать дорогу на Богатырь", — говорится в сообщении DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество военнослужащих из Северной Кореи на территории России может возрасти до 100 тысяч человек. Их будут постепенно привлекать к участию в войне против Украины. Соответствующее заявление в онлайн-обращении в Европейский парламент сделал президент Украины Владимир Зеленский. "В настоящее время Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может возрасти до 100 тысяч человек", — заявил украинский президент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города. Частично россиян удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты", — рассказал офицер.