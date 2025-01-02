Россия активизировала подготовку самолетов к массированным обстрелам: что известно

РФ проводит подготовку к массированным обстрелам – в новом году активизировали тренировку стратегической авиации.

Ту-95. Фото из открытых источников

О ситуации на российских авиабазах сообщается на платформе Tracking.

“2025 год начался с достаточно активных тренировок Ту-95МС и Ту-160. В первый же день была отмечена тренировка 3 бортов Ту-160 (2/1) Су-34/35 и 1 борта Ту-95МС. К слову, тактической авиации типа Су-34/35 на "Энгельс-2" сейчас больше стратегической, на 02.01 там находится 3 Ту-95МС и 2 Ту-160 +~ 8 бортов Су-34/35”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что передислокации бортов Ту-95МС и Ту-160 пока не отмечены.

“По состоянию на 16:30 авиация активна, проходят тренировки бортов при поддержке тактической авиации. Без угрозы для Украины”, – сообщили на платформе.

Также уточнили, что в новогоднюю ночь 1 борт Ту-95МС по авиабазе "Энгельс-2" встречал Новый год в воздухе — проводилась тренировка (по местному времени) с 21:00 до 01:10 (17:00/23:10).

Так что тренировки бортов Ту-95МС продолжались даже в новогоднюю ночь.

"О взлете мы не сообщали во избежание паники", — объяснили на платформе.

Напомним, что в Центре противодействия дезинформации объяснили изменение тактики вражеских обстрелов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, как писал портал "Комментарии", производство современного ракетного оружия, самолетов и стратегических бомбардировщиков из-за санкций значительно усложнилось. Дополнительные летные часы, выполняемые российской авиацией, также истощают ее потенциал. При этом отметил, что у России достаточно ракет, для ударов по энергетической инфраструктуре в течение всей зимы.



