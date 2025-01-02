Россия активизировала подготовку самолетов к массированным обстрелам: что известно

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Кречмаровская Наталия
РФ проводит подготовку к массированным обстрелам – в новом году активизировали тренировку стратегической авиации.
Ту-95. Фото из открытых источников
О ситуации на российских авиабазах сообщается на платформе Tracking.
Также отмечается, что передислокации бортов Ту-95МС и Ту-160 пока не отмечены.
Также уточнили, что в новогоднюю ночь 1 борт Ту-95МС по авиабазе "Энгельс-2" встречал Новый год в воздухе — проводилась тренировка (по местному времени) с 21:00 до 01:10 (17:00/23:10).
Так что тренировки бортов Ту-95МС продолжались даже в новогоднюю ночь.
Напомним, что в Центре противодействия дезинформации объяснили изменение тактики вражеских обстрелов.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, как писал портал "Комментарии", производство современного ракетного оружия, самолетов и стратегических бомбардировщиков из-за санкций значительно усложнилось. Дополнительные летные часы, выполняемые российской авиацией, также истощают ее потенциал. При этом отметил, что у России достаточно ракет, для ударов по энергетической инфраструктуре в течение всей зимы.
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