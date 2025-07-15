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России стоит готовиться к самому страшному: озвучены радикальные планы ВСУ по атакам

Научить искусственный интеллект определять приоритетные цели и понимать, почему именно по ним следует наносить огневой удар, а не по другим объектам — задача довольно сложная и технически непростая

15 июля 2025, 11:50
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Клименко Елена

Украина постепенно догоняет Россию в сфере развития ударных беспилотников со встроенным искусственным интеллектом, подобным "Ланцету". Однако главным препятствием остается обучение ИИ, которое должно точно распознавать цели на поле боя. По словам Юрия Федоренко, командира беспилотного полка "Ахиллес", эта проблема может быть решена уже менее чем через год. Он также объяснил, почему применение искусственного интеллекта в дронах в настоящее время частично.

России стоит готовиться к самому страшному: озвучены радикальные планы ВСУ по атакам

Фото: 24 Канал

"Почему пока невозможно использовать так называемые 'рои' дронов? Когда слетается группа беспилотников, они должны войти в определенную зону, где искусственный интеллект должен распознать цели, понять, какая из них еще не уничтожена, и отличить военную технику от гражданской, а потом нанести огневого поражения", — рассказал военный.

Он подчеркнул, что для таких функций ИИ требуется тщательная учеба.

"Научить искусственный интеллект очень непросто. Даже с моим опытом я иногда 15 минут не могу определить, уничтожили ли мы БМП или танк, потому что противник маскирует технику многочисленными укрытиями, усложняющими идентификацию", — добавил командир полка.

Федоренко подчеркнул, что научить ИИ распознавать и выбирать цели – это сложный вызов.

"Однако работа в этом направлении продолжается очень активно. Я уверен, что уже в первой половине 2026 года Украина сможет применять дроны с полноценным искусственным интеллектом, которые будут самостоятельно координироваться и выполнять боевые задачи", — подытожил Юрий Федоренко.

Как уже писали "Комментарии", во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп задал вопрос, почему Украина до сих пор не наносит ударов по Москве.



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