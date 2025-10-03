России срочно подготовиться: ВСУ планируют уничтожить три "ахиллесовых пяти" окупантов

У России есть несколько уязвимых мест, подрывающих ее способность вести боевые действия, и ВСУ целенаправленно работают над поражением этих "ахиллесовых пяток", утверждает полковник запаса, летчик - инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что таких точек именно три, и к каждой из них Украина постепенно поднимается.

По словам Свитанa, первоочередной является ситуация в Крыму — это оперативно - географический "котел", который теоретически можно лишить российского военного присутствия с помощью дальнобойных средств поражения, правда в очень большом количестве; при соответствующих усилиях вывод российских сил оттуда может занять всего несколько месяцев.

Он подчеркнул, что освобождение страны должно начинаться с Крыма как относительно менее болезненного варианта: сначала удар по инфраструктуре вроде Керченского моста и систем ПВО и РЛС, а уже потом авиационные действия против российских позиций.

Свитан также отметил, что после атак украинских надводных дронов Черноморский флот потерял былую маневренность, а уничтожение Керченского моста существенно усложнило бы россиянам прикрытие Крыма.

В завершение эксперт назвал три ключевых "ахиллесовых пяти" РФ: нефтяная инфраструктура (ныне горящая и тяжело прикрывающаяся), Москва (которую, по его словам, нужно полностью уничтожить, сравнив с тем, как россияне поступили с Мариуполем) и Крым.

Как уже писали "Комментарии", Россия все больше испытывает последствия атак на нефтеперерабатывающие заводы и западные санкции. Эти факторы значительно ослабляют способность Кремля продолжать вооруженную агрессию против Украины. Как отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, около 38% российской нефтепереработки выведены из строя, что вместе с вынужденным экспортом нефти с большим дисконтом ведет к серьезным потерям бюджета.