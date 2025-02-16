"России нужна война": Зеленский срочно обратился в Европу и мир

России необходима война, чтобы сохранить контроль над властью, и она продолжает подтверждать свое стремление к дальнейшим боевым действиям, ежедневно обстреливая Украину. Об этом идет речь в сообщении на Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

"России в ее текущем состоянии необходима война для сохранения власти, и это подтверждается ее действиями — постоянными атаками на Украину", — отметил он.

По словам президента, только на этой неделе российские войска совершили более 1220 авиабомбовых атак, использовали более 850 ударных дронов и более 40 ракет разных типов, что подчеркивает необходимость для Украины иметь еще больше средств ПВО для защиты.

Зеленский также отметил, что Европа и весь мир должны быть готовы к возможному расширению этой угрозы.

"Мы имеем совместно, из-за сильной внешней политики и давления на Путина, который начал войну и теперь пытается расширить ее на другие страны. Вместе с Европой, США и нашими партнерами мы способны добиться справедливого и надежного мира", — добавил он.

Ранее Центр противодействия дезинформации заявлял, что Россия не намерена прекращать войну против Украины, а готовится к активным боевым действиям в 2025 году.

Неоднократно раздаются предупреждения об угрозах для Европы со стороны России. Например, в начале февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивал, что страны НАТО должны готовиться к войне и увеличить расходы на оборону. Иначе Россия может попытаться реализовать сценарий, подобный тому, что она осуществляет в Украине.

В этом контексте также активизировались обсуждения повышения расходов на оборону от ВВП стран НАТО. Этот вопрос стал более актуален после того, как президент США Дональд Трамп призвал страны Альянса увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП. Как сообщало РБК-Украина, в ближайшее время НАТО рассмотрит возможность увеличения этих расходов до 3,5% ВВП.

"Комментарии" уже писали, что, по мнению президента Финляндии Александра Стубба, война в Украине может закончиться в три этапа.