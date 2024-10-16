Роскошная жизнь украинских беженцев в Польше: министр обороны разозлился

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш выразил недовольство тем, как некоторые украинские беженцы ведут себя в Польше. В своем интервью для издания Interia он подчеркнул, что польскому обществу трудно воспринимать то, что некоторые убежавшие от войны украинцы проводят время в дорогих отелях и ездят на роскошных автомобилях. По словам министра, это создает ощущение несправедливости среди поляков, вкладывающих немалые деньги в помощь Украине и поддерживающих собственную экономику, здравоохранение и образование.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш

Косиняк-Камиш отметил, что подобное поведение вызывает негативную реакцию в обществе, которое уже и так несет значительные затраты на поддержку Украины, в частности, предоставление военной помощи и социальных льгот для беженцев.

Министр также поддержал предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который выступил за отмену социальных выплат для украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Польше, но не возвращаются на родину для защиты своей страны.

"Несколько месяцев назад я уже заявлял, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет достучаться до своих граждан, обязанных защищать страну и проживающих в Польше. Тогда среди польских работодателей был ажиотаж, что если Польша введет такое решение, то украинцы выедут в Германию или Италию. Поэтому решение, о котором говорит министр Сикорский, должно иметь общеевропейское измерение", — считает Косиняк-Камиш.

По мнению Косыняка-Камиша, подобное решение следует рассмотреть на уровне всей Европы, а не только в Польше, чтобы избежать ситуации, когда украинцы просто переедут в другие страны, такие как Германия или Италия. Он также напомнил, что еще несколько месяцев тому назад поднимал этот вопрос, считая, что Польша может помочь украинскому правительству призвать своих граждан к исполнению обязанностей перед собственной страной.