logo

BTC/USD

67832.14

ETH/USD

2622.21

LTC/USD

71.29

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Роскошная жизнь украинских беженцев в Польше: министр обороны разозлился
commentss НОВОСТИ Все новости

Роскошная жизнь украинских беженцев в Польше: министр обороны разозлился

Косиняк-Камыш критикует стиль жизни украинских беженцев в Польше

сегодня, 14:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш выразил недовольство тем, как некоторые украинские беженцы ведут себя в Польше. В своем интервью для издания Interia он подчеркнул, что польскому обществу трудно воспринимать то, что некоторые убежавшие от войны украинцы проводят время в дорогих отелях и ездят на роскошных автомобилях. По словам министра, это создает ощущение несправедливости среди поляков, вкладывающих немалые деньги в помощь Украине и поддерживающих собственную экономику, здравоохранение и образование.

Роскошная жизнь украинских беженцев в Польше: министр обороны разозлился

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш

Косиняк-Камиш отметил, что подобное поведение вызывает негативную реакцию в обществе, которое уже и так несет значительные затраты на поддержку Украины, в частности, предоставление военной помощи и социальных льгот для беженцев.

Министр также поддержал предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который выступил за отмену социальных выплат для украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Польше, но не возвращаются на родину для защиты своей страны.

"Несколько месяцев назад я уже заявлял, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет достучаться до своих граждан, обязанных защищать страну и проживающих в Польше. Тогда среди польских работодателей был ажиотаж, что если Польша введет такое решение, то украинцы выедут в Германию или Италию. Поэтому решение, о котором говорит министр Сикорский, должно иметь общеевропейское измерение", — считает Косиняк-Камиш.

По мнению Косыняка-Камиша, подобное решение следует рассмотреть на уровне всей Европы, а не только в Польше, чтобы избежать ситуации, когда украинцы просто переедут в другие страны, такие как Германия или Италия. Он также напомнил, что еще несколько месяцев тому назад поднимал этот вопрос, считая, что Польша может помочь украинскому правительству призвать своих граждан к исполнению обязанностей перед собственной страной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-rzad-stawia-warunki-ukrainie-kosiniak-kamysz-to-moze-byc-zas,nId,7835969
Теги:

Новости

Все новости