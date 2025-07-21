Росія відповість за страшну атаку: у Кабміні пообіцяли термінові дії

После очередной массированной ночной атаки России по территории Украины 21 июля премьер-министр Юлия Свириденко выступила с заявлением в своем Telegram-канале. Она решительно осудила действия страны-агрессора и отметила необходимость усиления оборонного сектора.

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Свириденко отметила, что враг продолжает вести войну, поскольку, по ее мнению, еще не почувствовал должного ответа.

"Ежедневно Украина держит удар. Но Россия не перестает атаковать", — подчеркнула она.

Чиновница заявила, что страна намерена ежедневно укрепляться, увеличивая собственное производство вооружения и укрепляя обороноспособность.

"Мы будем делать Украину сильнее с каждым днем", – добавила Свириденко.

По оперативной информации, столица Украины и другие регионы получили серьезные повреждения. В Киеве, по состоянию на утро, подтверждена гибель одного мужчины и травмирование шести человек, в том числе 15-летней девушки. Ивано-Франковск попал под комбинированную атаку с использованием дронов-камикадзе и ракет. В результате обстрела ранены четыре человека, среди них ребенок.

Киевская область также оказалась под огнем: враг нанес ракетно-дроновые удары в двух районах. К счастью, здесь обошлось без жертв. В Хмельницкой области, в том числе в Каменец-Подольском районе, повреждены 20 частных домов.

Оккупанты атаковали также Харьков — по Киевскому району города нанесли 12 ударов беспилотниками.

За ночь Россия применила по Украине 450 воздушных целей — ракеты разных типов и ударные дроны. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 224 из них.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинцам следует готовиться к почти ежедневным воздушным угрозам, ведь Россия постепенно меняет тактику ведения воздушной войны. Об этом рассказал военный эксперт, ветеран войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Мы — Украина".