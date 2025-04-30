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«Росатом» неожиданно заявил, что готов обсудить судьбу Запорожской АЭС

Ранее в РФ категорически отвергали любые предложения, касающиеся деоккупации Запорожской АЭС

30 апреля 2025, 17:43
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Ткачик Олеся

Москва может рассмотреть возможность участия Соединенных Штатов на Запорожской атомной электростанции в рамках переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом заявил глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

«Росатом» неожиданно заявил, что готов обсудить судьбу Запорожской АЭС

ЗАЭС

"Если будет принято соответствующее политическое решение на самом высоком уровне, мы готовы обсудить эту инициативу с американской стороной", — подчеркнул он.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что РФ не намерена обсуждать вопрос собственной территориальной целостности — в частности, статус Крыма и Запорожской АЭС. Также он напомнил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона по поводу 30-дневного перемирия, при условии предоставления гарантий, и обвинил Киев в нарушении договоренностей по мораторию на удары по энергетической инфраструктуре.

На заявление Лихачева отреагировал нардеп Алексей Гончаренко.

"Похоже, это впервые, когда представители РФ вообще публично заявили об этом мнении. Ранее они выступали категорически против", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мирный план Трампа предполагает, что американцы получат контроль над Запорожской АЭС вместо России. Эксперты отмечали, что, несмотря на возможность передачи станции во внешний надзор или международное управление, Россия вряд ли согласится на такой шаг. Они указывали, что этот прецедент создает опасность для России.

"Они же говорят: "нам Конституция не позволяет отказываться от этих территорий". Если этот прецедент будет создан, то во-первых, это покажет, что все можно сделать. Второй момент — это создает прецедент для будущих администраций в Соединенных Штатах относительно того, как возвращать Украине оккупированную территорию. "Вот, пожалуйста, передаете их нам на время, третьей стороне, а потом уже они возвращаются в состав Украины". Потому, я думаю, Россия вряд ли пойдет на этот шаг", — отметил политолог.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/1023604
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