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Роман Червинский повторяет судьбу комбата Семенченко и Ко: новые подробности дела

Роман Червинский обвиняется в проведении несанкционированной "спецоперации"

сегодня, 22:25
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Станислав Молчанов








Роман Червинский фактически повторяет судьбу комбата Семена Семенченко и Надежды Савченко, сегодня его используют в политической борьбе. Об этом говорится в публикации "Українських новин"

Роман Червинский повторяет судьбу комбата Семенченко и Ко: новые подробности дела

Роман Червинский (фото из открытых источников)

"Попытки слепить из Червинского очередного униженного и использовать в межвидовой политической борьбе очевидны. Вспомните Надежду Савченко, которую сначала все вместе носили на руках, а потом так же хейтили. Вспомните комбата-депутата Семена Семенченко. Так же сегодня Порошенко и "Европейская солидарность" делают политического деятеля уже с Червинского, пытаясь вдохнуть хоть какую-то жизнь в рейтинг, который никак не хочет подниматься. Поэтому залог за него внесла "Европейская солидарность", — говорится в публикации.

В сообщении СМИ говорится, что сам Червинский достаточно обеспеченный человек. Например, является фигурантом уголовного производства по требованию с коммерсанта $100 тыс за решение вопроса с контрабандными сигаретами на одесской таможне.

"Очевидно, что теперь он становится политическим должником "ЕС". И здесь снова напрашиваются аналогии с Семенченко – как в стремительном политическом взлете, так и в неизбежном упадке. Фактически Червинский повторяет судьбу Семенченко и Ко", – говорится в публикации.

"Мы, украинцы, имеем не очень хорошую особенность – сначала оцениваем все эмоционально, а к фактам переходим в последнюю очередь. Но даже с учетом этой особенности обманывать нас долго невозможно. Именно поэтому аншлага этот политический спектакль не будет", — резюмирует СМИ.

Напомним, что Червинский обвиняется в проведении несанкционированной "спецоперации", в результате которой враг получил данные о размещении нашей техники на аэродроме "Канатово" и нанес по нему ракетный удар. В результате погиб командир воинской части, ранены 17 военнослужащих, повреждены несколько истребителей и взлетная полоса. В своих показаниях на суде Червинский заявил, что военные сами виноваты в том, что пострадали от обстрелов.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1020334-chervinskyj-povtoryuye-dolyu-kombata-semenchenka-i-nadiyi-savchenko-nas-chekaye-take-zh
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