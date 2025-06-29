Роковая судьба: стало известно о шокирующей связи погибшего пилота Устименко с легендарным "Джусом"

В ночь с 28 на 29 июня во время масштабной воздушной атаки со стороны России на территорию Украины погиб украинский пилот Максим Устименко, управлявший самолетом F-16. Эту печальную новость сообщила его мать Лилия Аверьянова, которая также напомнила, что Максим был одногруппником известного летчика Андрея Пильщикова на позывном " Джусе", трагически погибшем два года назад. Оба ребята учились на летном факультете с первого курса и вместе прошли долгий путь подготовки.

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Лилия описывает Максима как умнейшего и талантливого человека — он был настоящим интеллектом в своей группе, а еще известен как замечательный айтишник. В то же время у него были крепкие "крылья" — ответственность и преданность делу, которое никогда не изменял.

Максим Устименко имел квалификацию лётчика первого класса. В ночь атаки ему удалось сбить семь воздушных целей, что является поразительным показателем мастерства. Однако при отражении удара его самолет получил повреждение, из-за чего начал неконтролируемо падать. Пилот мужественно направил самолет в безлюдную местность во избежание жертв среди населения, но, к сожалению, не смог вовремя катапультироваться и погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования семье погибшего пилота, а также его боевым собратьям. Глава государства дал поручение тщательно расследовать обстоятельства трагедии и почтить память героя.

Как уже писали "Комментарии", во время ночной массированной атаки российских оккупантов на Украину впервые за длительное время был нанесен удар по Львовской области. По сообщению главы Львовской ОВД Максима Козицкого, вражеские беспилотники и крылатые ракеты нацелились на критическую инфраструктуру региона, но, по предварительным данным, обошлось без жертв и раненых.