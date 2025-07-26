logo

BTC/USD

118008

ETH/USD

3747.06

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ритуальный бизнес в России — главный выгодоприобретатель 2025 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Ритуальный бизнес в России — главный выгодоприобретатель 2025 года

В России растет только индустрия смерти: ритуальные услуги – единственная гражданская отрасль, демонстрирующая рост в 2025 году

26 июля 2025, 23:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В первой половине 2025 г. российская экономика демонстрирует глубокий структурный кризис: умеренный рост промышленного производства на 1,4% обеспечен преимущественно госзаказами в сфере военно-промышленного комплекса. Наибольший прирост зафиксирован в производстве военного назначения, электроники, оптики и металлических изделий.

Ритуальный бизнес в России — главный выгодоприобретатель 2025 года

Показатели ритуального бизнеса в рф

На фоне всеобщего спада в гражданском секторе только одна отрасль показывает стабильный рост — ритуальный бизнес. В первом полугодии 2025 года он вырос на 16%, а его объем за январь-апрель достиг 425 миллионов долларов. Аналитики связывают это с демографическим кризисом и массовыми потерями во время войны против Украины.

А другие секторы гражданской экономики демонстрируют падение. В июне индекс промышленного производства снизился на 1,9%, особенно в производстве гражданского транспорта (-26,8%), электроники (-8,6%) и кожевенных изделий (-4,7%).

Индекс промышленного оптимизма в июле упал ниже уровней 2016 и 2022 годов. Большинство опрошенных экспертов отмечают значительное сокращение объемов производства, а ожидания дальнейшего выпуска впервые с августа 2022 стали негативными.

На фоне падения спроса КамАЗ присоединился к ГАЗ и АвтоВАЗу и перевел работников на четырехдневную неделю. В то же время экспорт подсолнечного масла уменьшился на 38% в годовом исчислении.

Показатель предприятий, планирующих сокращение штата, вырос в два раза — с 6,9% в январе до 11,5% в июне. Наибольшие планы на увольнение – в сфере добычи, машиностроения и фармацевтики.

Эксперты предупреждают о серьезных дисбалансах в экономике, которые угрожают потерей технологического потенциала в гражданском секторе. Вместо реформ в Госдуме обсуждают идеи наказания за критику отечественных товаров, называя это "дискредитацией" и "непатриотичностью".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ сдерживают массированные штурмы россиян по всей линии фронта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/rytualnyi-biznes--iedynyi-benefitsiar-ekonomiky-rf-u-2025
Теги:

Новости

Все новости