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Ткачова Марія
В первой половине 2025 г. российская экономика демонстрирует глубокий структурный кризис: умеренный рост промышленного производства на 1,4% обеспечен преимущественно госзаказами в сфере военно-промышленного комплекса. Наибольший прирост зафиксирован в производстве военного назначения, электроники, оптики и металлических изделий.
Показатели ритуального бизнеса в рф
На фоне всеобщего спада в гражданском секторе только одна отрасль показывает стабильный рост — ритуальный бизнес. В первом полугодии 2025 года он вырос на 16%, а его объем за январь-апрель достиг 425 миллионов долларов. Аналитики связывают это с демографическим кризисом и массовыми потерями во время войны против Украины.
А другие секторы гражданской экономики демонстрируют падение. В июне индекс промышленного производства снизился на 1,9%, особенно в производстве гражданского транспорта (-26,8%), электроники (-8,6%) и кожевенных изделий (-4,7%).
Индекс промышленного оптимизма в июле упал ниже уровней 2016 и 2022 годов. Большинство опрошенных экспертов отмечают значительное сокращение объемов производства, а ожидания дальнейшего выпуска впервые с августа 2022 стали негативными.
На фоне падения спроса КамАЗ присоединился к ГАЗ и АвтоВАЗу и перевел работников на четырехдневную неделю. В то же время экспорт подсолнечного масла уменьшился на 38% в годовом исчислении.
Показатель предприятий, планирующих сокращение штата, вырос в два раза — с 6,9% в январе до 11,5% в июне. Наибольшие планы на увольнение – в сфере добычи, машиностроения и фармацевтики.
Эксперты предупреждают о серьезных дисбалансах в экономике, которые угрожают потерей технологического потенциала в гражданском секторе. Вместо реформ в Госдуме обсуждают идеи наказания за критику отечественных товаров, называя это "дискредитацией" и "непатриотичностью".