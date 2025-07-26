В первой половине 2025 г. российская экономика демонстрирует глубокий структурный кризис: умеренный рост промышленного производства на 1,4% обеспечен преимущественно госзаказами в сфере военно-промышленного комплекса. Наибольший прирост зафиксирован в производстве военного назначения, электроники, оптики и металлических изделий.

Показатели ритуального бизнеса в рф

На фоне всеобщего спада в гражданском секторе только одна отрасль показывает стабильный рост — ритуальный бизнес. В первом полугодии 2025 года он вырос на 16%, а его объем за январь-апрель достиг 425 миллионов долларов. Аналитики связывают это с демографическим кризисом и массовыми потерями во время войны против Украины.

А другие секторы гражданской экономики демонстрируют падение. В июне индекс промышленного производства снизился на 1,9%, особенно в производстве гражданского транспорта (-26,8%), электроники (-8,6%) и кожевенных изделий (-4,7%).

Индекс промышленного оптимизма в июле упал ниже уровней 2016 и 2022 годов. Большинство опрошенных экспертов отмечают значительное сокращение объемов производства, а ожидания дальнейшего выпуска впервые с августа 2022 стали негативными.

На фоне падения спроса КамАЗ присоединился к ГАЗ и АвтоВАЗу и перевел работников на четырехдневную неделю. В то же время экспорт подсолнечного масла уменьшился на 38% в годовом исчислении.

Показатель предприятий, планирующих сокращение штата, вырос в два раза — с 6,9% в январе до 11,5% в июне. Наибольшие планы на увольнение – в сфере добычи, машиностроения и фармацевтики.

Эксперты предупреждают о серьезных дисбалансах в экономике, которые угрожают потерей технологического потенциала в гражданском секторе. Вместо реформ в Госдуме обсуждают идеи наказания за критику отечественных товаров, называя это "дискредитацией" и "непатриотичностью".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ сдерживают массированные штурмы россиян по всей линии фронта.