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Почему риторика Трампа кардинально изменилась после встречи с Зеленским в Ватикане: важный нюанс

Для кремлевского диктатора Трамп является фигурой, которой можно манипулировать

сегодня, 11:50
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Клименко Елена

После недавней встречи между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Риме ощутимо изменилась риторика США по агрессии России. Американский президент начинает понимать, что без жесткого давления Кремль не прекратит войну против Украины. Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Почему риторика Трампа кардинально изменилась после встречи с Зеленским в Ватикане: важный нюанс

Фото: 24 Канал

Он отметил, что Трамп пока не полностью отказался от концепции "мягкой силы" в диалоге с Москвой. По мнению Подоляка, у американского политика до сих пор есть иллюзии, что с Россией можно договориться без применения давления.

Одной из ключевых ошибок, которую Трамп, вероятно, уже признал, стало увлечение ресурсными проектами, связанными с Россией. Их продвигал, в частности, российский бизнесмен и соратник Путина Кирилл Дмитриев. Однако эти схемы оказались бесперспективными. Как объясняет Подоляк, большинство ресурсов, которые Россия пыталась "продать" дважды, уже давно перепроданы Китаю. А Пекин, активно включающий эти ресурсы в свою систему глобальной конкуренции, не намерен их возвращать. Это означает, что Россия больше не сможет повторно заработать на тех же "активах".

"Путин считает себя сверхумным игроком и не воспринимает Трампа как равного. Для него Трамп — фигура, которой легко манипулировать", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, Трамп начинает понимать эту реальность, однако все еще пытается "доиграть" избранную дипломатическую стратегию, хотя иллюзии постепенно развеиваются. В политических кругах США еще сохраняются надежды, что Кремль может уступить, если с ним говорить мягко, но практика показывает обратное.

Портал "Комментарии" писал, что Ватикан сознательно отступил от установившегося дипломатического протокола, чтобы подчеркнуть важность присутствия президента Украины Владимира Зеленского на церемонии прощания с Папой Франциском. Об этом сообщает The Telegraph.



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Источник: https://youtu.be/ZEXYH_bWqjU
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