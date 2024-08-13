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Рискованная стратегия: Россия испытывает ядерное оружие у берегов Европы

Спикер ВМС Украины предостерегает о рисках размещения ядерного оружия в Черном море

сегодня, 20:02
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Черновалова Кристина

В последнее время Россия активизировала тренировки своего флота в Черном море, включая симуляции ядерных ударов по Европе. Это заявление сделал Дмитрий Плетенчук, представитель Военно-морских сил Украины. Он подчеркнул, что размещение в Черном море кораблей с ядерным вооружением несет в себе большие риски из-за географических и стратегических ограничений региона.

Рискованная стратегия: Россия испытывает ядерное оружие у берегов Европы

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Черное море имеет строгие международные правила, которые могут в любой момент ограничить доступ судов, делая его неподходящим для критически важных военных операций. Плетенчук указал, что любые военные корабли здесь легче обнаружить по сравнению с теми, что находятся в океане. Кроме того, он отметил, что регулярные ядерные тренировки России поддерживают напряженность в регионе.

"Это ограниченная акватория, и здесь очень много правил. И она в любой момент может остаться в закрытом состоянии, как это и произошло фактически. Поэтому размещать здесь подобные системы вооружения более рискованно. Кроме того, их здесь будет значительно проще найти, чем в океане. Поэтому в основном это прерогатива других флотов. Что касается систем вооружения, которые здесь используются, — вряд ли здесь есть такие носители, которые смогут применить подобное вооружение, даже на тактическом уровне", — сказал Плетенчук.

Плетенчук также сказал, что применение ядерного оружия является крайней мерой и его использование может привести к серьезным международным последствиям. Он добавил, что регион постоянно находится под угрозой не только из-за кораблей, но и из-за авиации, оснащенной ракетами. Большая часть надводных кораблей базируется в Новороссийске, в то время как реальное присутствие в море поддерживается подводными лодками.

"Мы фиксируем постоянно присутствие одного ракетоносителя, который в основном находится на боевом дежурстве и не участвует непосредственно в применении. Это некий статус-кво: надводными кораблями они не рискуют выходить. Они в основном находятся в пункте базирования Новороссийск. А присутствие в море представлено именно подводной лодкой, в основном это одна единица", — рассказал Плетенчук.



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Источник: https://www.unian.net/world/rossiya-podgotovila-flot-dlya-yadernyh-udarov-po-evrope-v-vsu-otreagirovali-12726993.html
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