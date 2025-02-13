Риски будут очень велики: назван план России при проведении переговоров

Так называемое мирное соглашение, которого хочет кремлевский диктатор Владимир Путин, либо не будет подписано, либо не будет воплощено, либо приведет к продолжению войны, отметил политолог Михаил Басараб. По его убеждению, единственная возможная жизнеспособная формула мирного договора будет отвечать интересам Украины.

Переговоры Украины и РФ

При этом эксперт убежден, что не стоит спешить думать о финале этой истории, ведь пока еще не сложились те условия, при которых Кремль готов подписать выгодное для Украины мирное соглашение.

"Сейчас для нас самый риск в самом переговорном процессе, который может затянуться. Во время этой волокиты Москва будет пытаться навязывать промежуточные договоренности о снятии санкций и нормализации отношений с США и другими ведущими западными государствами. Длительный и скучный переговорный процесс может негативно отразиться на объемах международной помощи Украине и приводить к разбалансированию нашего общества", — отметил Басараб.

Поэтому, по его убеждению, нужно волноваться не столько за мирный договор, сколько за процесс его обсуждения, потому что именно здесь кроются для Украины наибольшие опасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 12 февраля у американского президента было два телефонных разговора, сначала с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. По результатам разговоров, Трамп сначала заявил, что Украина не сможет вернуть территории, которые оккупировала Россия. Через некоторое время допустил, что некоторые территории Украина все же сможет вернуть. Кроме того, он добавил, что войну в Украине следует остановить. То есть начался первый раунд переговоров.





