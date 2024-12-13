Риск высок: полковник оценил вероятность применения РФ ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин рано или поздно может применить ядерное оружие против Украины или европейских партнеров, заявил полковник запаса, заместитель командира ракетного полка РСД-10 "Пионер" Николай Стельмах.

РФ угрожает ядерным оружием. Фото из открытых источников

"Путин может сыграть в "российскую рулетку", чтобы увидеть, подходит ли Запад перед ним. Я почти уверен, что он готов к применению ядерного оружия. На его угрозы нам нужно развивать свои программы вооружения. Ни американцы, ни немцы, ни французы не защитят нашу родину. Это должны делать мы сами — вместе, потому что нам жить на этой земле. замороженные. Но за три года войны мы только сейчас слышим о каких-то новых разработках. Почему этого не было 10-15 лет назад?

По его мнению, РФ уже в ближайшее время может повторно ударить ракетой "Орешник" по территории Украины.

Россияне могут запустить ракету 17 декабря, когда исполняется 65 лет создания ракетных войск стратегического назначения. Россияне всегда выполняют что-то до определенной даты, как 7 ноября или 23 февраля. Я считаю, что они будут запускать эту ракету, конечно, если им удастся. технические проблемы могут помешать запуску. Я лично был свидетелем, как ракета не запустилась из-за технической неисправности, когда одна кнопка впала и пуска не было", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может снова применить ракету "Орешник" в массированной атаке, заявил летчик-испытатель и авиационный эксперт Александр Лиходид в эфире "Киев 24". По его словам, такой сценарий возможен из-за желания Путина продемонстрировать силу, особенно накануне инаугурации Дональда Трампа.