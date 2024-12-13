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Риск высок: полковник оценил вероятность применения РФ ядерного оружия

В Кремле снова угрожают применением ядерного оружия

сегодня, 22:10
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Марьян Ощановский

Российский диктатор Владимир Путин рано или поздно может применить ядерное оружие против Украины или европейских партнеров, заявил полковник запаса, заместитель командира ракетного полка РСД-10 "Пионер" Николай Стельмах.

Риск высок: полковник оценил вероятность применения РФ ядерного оружия

РФ угрожает ядерным оружием. Фото из открытых источников

"Путин может сыграть в "российскую рулетку", чтобы увидеть, подходит ли Запад перед ним. Я почти уверен, что он готов к применению ядерного оружия. На его угрозы нам нужно развивать свои программы вооружения. Ни американцы, ни немцы, ни французы не защитят нашу родину. Это должны делать мы сами — вместе, потому что нам жить на этой земле. замороженные. Но за три года войны мы только сейчас слышим о каких-то новых разработках. Почему этого не было 10-15 лет назад?

По его мнению, РФ уже в ближайшее время может повторно ударить ракетой "Орешник" по территории Украины.

Россияне могут запустить ракету 17 декабря, когда исполняется 65 лет создания ракетных войск стратегического назначения. Россияне всегда выполняют что-то до определенной даты, как 7 ноября или 23 февраля. Я считаю, что они будут запускать эту ракету, конечно, если им удастся. технические проблемы могут помешать запуску. Я лично был свидетелем, как ракета не запустилась из-за технической неисправности, когда одна кнопка впала и пуска не было", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может снова применить ракету "Орешник" в массированной атаке, заявил летчик-испытатель и авиационный эксперт Александр Лиходид в эфире "Киев 24". По его словам, такой сценарий возможен из-за желания Путина продемонстрировать силу, особенно накануне инаугурации Дональда Трампа.



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Источник: https://www.youtube.com/@EspresoTv/videos
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