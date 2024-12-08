Риск атак растет: важное предупреждение от посольства США

Посольство США в Украине обратилось к американцам с призывом быть максимально бдительными. Дипломаты предупредили о высоких рисках ракетных и дроновых атак со стороны России. Заявление опубликовали 8 декабря, сообщает 24 канал .

Посольство США в Украине - предупреждение об опасности. Фото РБК-Украина

Посольство предоставило четкие рекомендации, как поступать в условиях повышенной опасности. В частности, гражданам США советуют:

Постоянно следить за официальными предупреждениями украинских властей о возможных воздушных атаках.

Установите на телефон приложение "Воздушная тревога" для получения оперативных сообщений.

Заранее определить ближайшие укрытия, чтобы в случае опасности знать, куда бежать.

В случае объявления тревоги американцам рекомендуют немедленно уходить в укрытие и выполнять все указания местных служб.

Посольство также напоминает о необходимости соблюдения комендантского часа. В случае обострения ситуации важно:

Избегать больших скоплений людей.

Всегда иметь при себе документы и вещи первой необходимости.

Следить за официальными сообщениями и инструкциями.

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