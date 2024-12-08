Риск атак растет: важное предупреждение от посольства США

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Черновалова Кристина
Посольство США в Украине обратилось к американцам с призывом быть максимально бдительными. Дипломаты предупредили о высоких рисках ракетных и дроновых атак со стороны России. Заявление опубликовали 8 декабря, сообщает 24 канал .
Посольство США в Украине - предупреждение об опасности. Фото РБК-Украина
Посольство предоставило четкие рекомендации, как поступать в условиях повышенной опасности. В частности, гражданам США советуют:
Постоянно следить за официальными предупреждениями украинских властей о возможных воздушных атаках.
Установите на телефон приложение "Воздушная тревога" для получения оперативных сообщений.
Заранее определить ближайшие укрытия, чтобы в случае опасности знать, куда бежать.
В случае объявления тревоги американцам рекомендуют немедленно уходить в укрытие и выполнять все указания местных служб.
Посольство также напоминает о необходимости соблюдения комендантского часа. В случае обострения ситуации важно:
Избегать больших скоплений людей.
Всегда иметь при себе документы и вещи первой необходимости.
Следить за официальными сообщениями и инструкциями.
Ранее "Комментарии" писали, что у России пока нет достаточно военных сил на территории Беларуси, чтобы создать серьезную угрозу Украине. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина.
Читайте на портале "Комментарии" — В ночь на 3 декабря, во время очередного российского террористического обстрела Украины, в Беларусь залетели по меньшей мере 21 беспилотный летательный аппарат "Шахед". Три из них вошли из воздушного пространства России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Белорусский Гаюн".
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