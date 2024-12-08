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Риск атак растет: важное предупреждение от посольства США

Посольство США в Украине обратилось к американцам с призывом быть максимально бдительными

сегодня, 19:22
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Черновалова Кристина

Посольство США в Украине обратилось к американцам с призывом быть максимально бдительными. Дипломаты предупредили о высоких рисках ракетных и дроновых атак со стороны России. Заявление опубликовали 8 декабря, сообщает 24 канал .

Риск атак растет: важное предупреждение от посольства США

Посольство США в Украине - предупреждение об опасности. Фото РБК-Украина

Посольство предоставило четкие рекомендации, как поступать в условиях повышенной опасности. В частности, гражданам США советуют:

  • Постоянно следить за официальными предупреждениями украинских властей о возможных воздушных атаках.

  • Установите на телефон приложение "Воздушная тревога" для получения оперативных сообщений.

  • Заранее определить ближайшие укрытия, чтобы в случае опасности знать, куда бежать.

В случае объявления тревоги американцам рекомендуют немедленно уходить в укрытие и выполнять все указания местных служб.

Риск атак растет: важное предупреждение от посольства США - фото 2

Посольство также напоминает о необходимости соблюдения комендантского часа. В случае обострения ситуации важно:

  • Избегать больших скоплений людей.

  • Всегда иметь при себе документы и вещи первой необходимости.

  • Следить за официальными сообщениями и инструкциями.

Ранее "Комментарии" писали, что у России пока нет достаточно военных сил на территории Беларуси, чтобы создать серьезную угрозу Украине. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина.

Читайте на портале "Комментарии" — В ночь на 3 декабря, во время очередного российского террористического обстрела Украины, в Беларусь залетели по меньшей мере 21 беспилотный летательный аппарат "Шахед". Три из них вошли из воздушного пространства России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Белорусский Гаюн".



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Источник: https://ua.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-december-8-2024/?fbclid=IwY2xjawHCoxZleHRuA2FlbQIxMQABHW0E4SRP7jdiBq-N1AQbgPQRdo9qPXuTdF5p_5mobhLbPbAecjsbHlAMkA_aem_YpBHz-PDxZrSPbv6enh1Ig
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