РФ зимой планирует поджечь фронт: стало известно, что задумал враг

В течение декабря, января и февраля основным направлением удара на фронте будут Покровск и Мирноград, считает военкор Богдан Мирошников. По его мнению, фактически это будут различные операции на начальных этапах, а затем могут стать одним целым.

Война в Украине

Кроме того, говорит эксперт, второстепенными, но не менее важными направлениями станут Кураховский и Великоновоселковский.

"Враг явно желает "закрыть вопросы" с ними до начала покровской операции, чтобы исключить возможность флангового удара", — добавил Мирошников.

По его мнению, также россияне будут дожимать Торецк и Часов Яр, чтобы выйти на окраины Константиновки.

"Будут отвлекающие удары. Повторение высадки на западном берегу Оскола только в больших масштабах. За возможные попытки форсировать Днепр в Херсонской области вы уже слышали. Также могут попытаться ударить в Орехов и/или Гуляйполе. И, конечно же, оккупанты попытаются полностью отбросить наши силы из Курщины и зайти в Сумскую область и северо-западную часть Харьковской", — говорит Мирошников.

То есть, подчеркивает он, враг в течение зимы может активизироваться почти на всех участках. Впрочем, добавляет военкор, эта активизация не будет долгой, потому что сил у врага на затяжные бои по такой ширине фронтов просто нет.

Это будет делаться как последний "аргумент", чтобы всадить нас за стол переговоров и заставить подписать капитуляцию. Но главное – планы врага не равны их успешному исполнению. оккупанты могут запланировать хоть колонизацию Проксимы Центры b, но это не значит, что они смогут это сделать", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас главное выстоять и думать о дальнейших действиях.

"И совсем не дипломатические. Ибо реальные переговоры с неадекватным врагом возможны исключительно из-за завоевания сильной переговорной позиции на поле боя. Никак иначе. Мы же не хотим через 3-4 года после нового "минска" получить новую войну? Только в этот раз мы можем тупо не выстоять", — подытожил Мирошников.

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