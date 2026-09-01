РФ жестко накрыла Киев дронами: страшные подробности последствий новых "прилетов" шокируют

Во вторник, 1 сентября, Киев оказался под атакой беспилотников. В столице прогремели взрывы, а в нескольких районах зафиксировали последствия падения БПЛА. В одном из жилых домов вспыхнул пожар.

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Воздушные силы предупреждали о движении по направлению к столице реактивного беспилотника и призвали киевлян не игнорировать опасность и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Первые сообщения о последствиях атаки появились около 10:11. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Святошинском районе, по предварительной информации, беспилотник упал на открытой местности недалеко от пятиэтажного жилого дома.

По словам мэра, к месту падения БПЛА сразу направили экстренные службы. Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточнялась.

Впоследствии стало известно еще об одном инциденте, на этот раз в Подольском районе столицы. В 10:34 Кличко сообщил о пожаре в 16-этажном жилом доме. По предварительным данным, возгорание возникло на уровне 14-15 этажей. На место отправились спасатели и другие оперативные службы.

Информацию о пожаре подтвердили в Киевской городской военной администрации. В КМВА отметили, что в Подольском районе зафиксировано возгорание в шестнадцатиэтажном жилом доме.

В 10.35 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. В то же время, экстренные службы продолжили работать на местах последствий атаки.

Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях удара уточняется.

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