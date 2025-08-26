logo

РФ ждут массированные ракетные удары из Украины: озвучены потрясающие детали
РФ ждут массированные ракетные удары из Украины: озвучены потрясающие детали

Появление новостей о ракетах "Фламинго" во время визита Зеленского в США и переговоров на Аляске свидетельствует, что это один из важнейших козырей Украины на международной арене.

26 августа 2025, 10:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Есть основания полагать, что первые ракеты украинского производства "Фламинго" уже сошли с конвейера. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный аналитик, директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых.

РФ ждут массированные ракетные удары из Украины: озвучены потрясающие детали

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, OSINT-аналитики обратили внимание на видео, где видны ракеты с характерными цифровыми пометками, похожими на серийные номера.

"На кадрах были зафиксированы номера более трех сотен, очень напоминающих серийные. Это может свидетельствовать, что уже изготовлена определенная партия ракет", — сообщил Рябых.

Он добавил, что по всей вероятности, речь идет об ограниченной исследовательской серии, возможно, несколько десятков единиц, которые могли быть привлечены для испытаний.

Кроме того, Рябых обратил внимание на символичность появления информации о ракетах "Фламинго" во время визита президента Украины в США и переговоров на Аляске.

"Это выглядит как четкий сигнал: у Украины есть собственный ракетный потенциал, что является сильным аргументом в переговорах. Позиция президента относительно отказа от унизительных компромиссов, навязанных РФ, также подчеркивает этот месседж", — отметил он.

По мнению эксперта, дальнейшее использование "Фламинго" будет зависеть от реакции Кремля:

"Если в России осознают бесперспективность своих целей в этой спецоперации — возможно, остановятся. Если же нет, ракеты будут применены по тем объектам, которые уже были поражены, но остались не уничтоженными из-за ограниченного потенциала дронов. В этом случае "Фламинго" может стать решающим инструментом завершения этой задачи", — добавил он.

Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-pevnu-partiyu-raket-flamingo-vzhe-ymovirno-vigotovleno-defense-express
