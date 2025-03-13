РФ ждут большие проблемы: почему идея Трампа о перемирии поставила Путина в затруднение

Соединенные Штаты Америки, добившись от Украины согласия на 30-дневное перемирие, поставили диктатора России Владимира Путина в сложную ситуацию. За три года войны он оккупировал 11% территории Украины, теперь ему приходится рассматривать возможность прекращения боевых действий. О возможной реакции Кремля на предложения Вашингтона сообщило издание The Times.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

В статье объясняется, что Путину грозят "штрафные санкции" от США, если он откажется от идеи перемирия. Как отмечает автор, репортер Том Болл, хозяин Кремля может почувствовать себя "обманутым", ведь он считал себя "мастером геополитических маневров", но теперь попал в ловушку. Несмотря на это Россия способна продолжать войну, поскольку она успешно проводит боевые операции в Курской области, а ее экономика смогла адаптироваться к военным условиям. Однако Украина до сих пор существует, несмотря на цели Москвы по поводу ее полного уничтожения, подчеркивает журналист. Теперь, по его словам, США требуют прекращения огня. В статье говорится, что впереди Путина ждет важный шаг, который потребуют американцы.

"Когда Стив Виткофф, представитель США, прибудет в Москву в четверг, чтобы представить предложение о 30-дневном прекращении огня, российский президент окажется в ситуации, которую в шахматах называют цугцвангом, где ему придется совершить ход, которого он не хочет делать", — говорится в статье The Times.

Что означает 30-дневное перемирие для Путина Если Кремль согласится на прекращение огня, Россия столкнется с двумя возможными негативными последствиями:

· Западная военная помощь для Украины значительно увеличится, что повысит моральный дух украинцев;

· Путину будет трудно объяснить россиянам, почему они "израсходовали так много крови и ресурсов на эту войну".

Если Кремль откажется, США сделают вывод, что Россия не готова договариваться о мире, опровергающем пропаганду Москвы, которая пытается обвинить Украину в том, что она "не хочет мира". В то же время это приведет к еще двум негативным последствиям:

· Президент США Дональд Трамп лишится поддержки среди россиян;

· Белый дом может усилить экономическое давление на Россию и увеличить военную помощь Украине.

Портал "Комментарии" писал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что на прошедших между Украиной и США переговорах в Саудовской Аравии была достигнута договоренность о заключении 30-дневного перемирия на фронте.