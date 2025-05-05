РФ ждет классика начала 90-х с гиперинфляцией и обесцениванием вкладов: что произошло в мире

Решение ОПЕК, а если быть точным Саудовской Аравии, увеличить добычу нефти при уменьшении спроса, дает результат и нефть марки Brent уже почти 59 долларов, то есть российский Urals около 47 долларов, себестоимость 45 долларов. Об этом у себя в Facebook пишет руководитель аналитического направления АНТС Илья Несходовский.

Нефть. Фото: из открытых источников

Эксперт обращает внимание, что бюджет россиян на прошлой неделе был пересмотрен с учетом уменьшения цены нефти с 69 долларов до 56 долларов, что привело к росту бюджетного дефицита с 1,17 трлн. руб. до 3,79 трлн., то есть будет еще значительно выше.

Илья Несходовский отметил, что в фонде национального благосостояния ликвидных средств по последним доступным данным 3,2 трлн и преимущественно это юань, который Китай на фоне торговой войны активно девальвирует, то есть россияне не смогут за счет этих средств покрыть свой бюджетный дефицит. Единственный путь – это эмиссия и конфискация банковских вкладов.

"Что будет дальше? А дальше классика начала 90-х гиперинфляция, обесценивание вкладов, банкротство компаний и банков, банковский кризис, и при политическом кризисе, когда часть верхушки поймет, что другого пути спасти их никудышную страну как свергнуть или убить Путина нет и дальше", – прокомментировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — масштабная таможенная война, развязанная Дональдом Трампом, спровоцировала самое одномесячное падение мировых цен на нефть за последние три с половиной года. Об этом сообщает Reuters.

Информагентство отмечает, что в среду по состоянию на 10 утра по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent обвалились на 49 центов, или 0,8%, до 63,76 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 40 центов, или 0,7%, до 60,02 долларов за баррель.

В общей сложности в течение апреля обе марки нефти подешевели примерно на 15% и 16% соответственно. Это фактически рекордное падение с ноября 2021 года. Reuters напрямую связывает падение цен на нефть с объявленной 2 апреля новой тарифной политикой США, в рамках которой весь импорт в Америку обложили дополнительной пошлиной. Эффект усилили контрмеры, принятые Китаем в ответ.



