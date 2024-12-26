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РФ заявила, по какому сценарию хочет завершить войну в Украине

Россия озвучила, на каких условиях и по какому сценарию готова прекратить войну против Украины

26 декабря 2024, 11:44 comments6061
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Ткачик Олеся

Россияне озвучили базовый сценарий по переговорам с Украиной, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, это так называемый финский вариант, когда Украина должна юридически согласиться на аннексию территорий.

РФ заявила, по какому сценарию хочет завершить войну в Украине

Переговоры Украины и РФ

Денисенко обратил внимание на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отвергшего идею перемирия, и отметил, что России нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности РФ и законные интересы безопасности.

Другими словами, говорит Денисенко, Россия будет настаивать на том, чтобы Украина в присутствии других стран согласилась на аннексию части территории.

"Понимает ли это команда Трампа? Думаю, что да. Правда, пока у них, как я понимаю, нет каких-либо подходов к тому, как вести переговоры с Россией. Дело в том, что на сегодняшний день в США практически нет инструментов влияния на Россию кроме цены на нефть. Но и сама эта цена является пока более wishful thinking чем реальность", — подчеркнул политолог.

При этом Денисенко подчеркнул, что решение формулы мира без Китая невероятно сложно. Поэтому, по его мнению, вероятно, стоит смотреть не только на визит спецпредставителя Кита Келлога в Киев, который вряд ли будет прорывным. Не менее важно смотреть на отношения Китай – США и на то, что будет делать США в этом направлении, добавил политолог.

"И последнее, желание России – еще не значит, что так оно и будет. Но мы должны помнить: цель россиян не только финский сценарий. Вернее финский сценарий это первый этап. Второй этап – грузинский сценарий. И это, между прочим, страшнее для нас, чем первая прихоть Путина", — подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров категорически отверг идею перемирия.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02z147Mpy1fUj4ZXUhXHVdawVVdeZS47nKDNwyRrXWY7edWrXiaLCkT5VqAr3k6ivSl
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