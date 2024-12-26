РФ заявила, по какому сценарию хочет завершить войну в Украине

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Ткачик Олеся
Россияне озвучили базовый сценарий по переговорам с Украиной, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, это так называемый финский вариант, когда Украина должна юридически согласиться на аннексию территорий.
Переговоры Украины и РФ
Денисенко обратил внимание на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отвергшего идею перемирия, и отметил, что России нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности РФ и законные интересы безопасности.
Другими словами, говорит Денисенко, Россия будет настаивать на том, чтобы Украина в присутствии других стран согласилась на аннексию части территории.
При этом Денисенко подчеркнул, что решение формулы мира без Китая невероятно сложно. Поэтому, по его мнению, вероятно, стоит смотреть не только на визит спецпредставителя Кита Келлога в Киев, который вряд ли будет прорывным. Не менее важно смотреть на отношения Китай – США и на то, что будет делать США в этом направлении, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров категорически отверг идею перемирия.
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