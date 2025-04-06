Российское Министерство обороны заявило о якобы успешном продвижении своих войск на территории Сумской области и сообщило о захвате населенного пункта Басовка в Сумском районе. Впрочем, эта информация была оперативно опровергнута в Государственной пограничной службе Украины.

Наступление РФ в Сумской области (фото из открытых источников)

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, населенный пункт остается под контролем Вооруженных Сил Украины. Бои в этой местности продолжаются, однако российские силы не смогли установить полный контроль над деревней. Враг пытается прорываться небольшими штурмовыми группами, которые успешно уничтожают украинские защитники.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии журналисту Андрею Цаплиенко подтвердил, что российская сторона прибегает к информационным провокациям, распространяя недостоверные заявления об оккупации территорий Сумщины. В случае с Басовкой российские наступательные действия останавливаются благодаря эффективной работе украинских сил обороны.

"Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем, продолжаются боевые действия", — отметил представитель ГНСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купации населенного пункта Харьковщины . 5 февраля 2025, 14:41 Поделитесь публикацией: Автор: Недылько Ксения Оккупационный председатель Харьковской области гауляйтер Виталий Ганчев заявил, что российские захватчики оккупировали населенный пункт Новомлынск в Харьковской области. Оккупацию украинских территорий россияне называют "освобождением".

"Русскими военнослужащими освобожден населенный пункт Новомлинск Харьковской области, находящийся возле Двухлетней. Таким образом наши бойцы расширили зону контроля территории на правом берегу реки Оскил для дальнейших наступательных действий. Наша артиллерия продолжает наносить удары по укрепрайонам противника в Купянском районе по другим направлениям", – сообщил гауляйтер Харьковщины.