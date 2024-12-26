РФ затягивает старт переговоров с Украиной: стала известна причина

В ближайшие месяцы вряд ли можно ожидать значительных сдвигов в переговорах по войне в Украине, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, даже самые большие скептики раньше имели несколько более оптимистичные прогнозы относительно возможности начала переговоров. Однако сегодня очевидно, что в ближайшие полгода никаких значительных изменений не произойдет, считает эксперт.

"Я бы рад был ошибиться, но все выглядит так, что Российская Федерация пытается максимально затянуть процесс даже старта любого предметного разговора. Потому что они лишились геополитической позиции, они лишились серьезного влияния на Ближнем Востоке, они теряют влияние на Кавказе. И Грузия для них выглядит пирровой победой на данный момент, и они могут очень сильно поплатиться за то, что вот так вот нагло решили проломить грузин под себя. Пока еще неясно, получится ли, но этот процесс продолжается", — подчеркнул Несвитайлов.

Именно поэтому, говорит эксперт, россиянам очень важно одержать хотя бы какую-нибудь победу именно в Украине. Несвитайлов подчеркивает, что россияне стремятся сейчас оккупировать как можно больше территорий к тому времени, когда все же придется садиться за стол переговоров.

Несветайлов также выразил свое видение политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он отметил, что в своих заявлениях Трамп недостаточно оказывает давление на Россию.

"Эксперт подчеркнул, что ранее звучали заявления, что США увеличат поддержку Украины в случае отказа России от переговоров или сократят ее, если Украина не согласится на условия. Но пока эти заявления не превращаются даже в риторику давления на Москву. Где критика Путина или инициативы по поставке Украине дальнобойного оружия? Даже если речь не идет о реальных действиях, по крайней мере, нужно начать об этом говорить", — отметил Несвитайлов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие сюрпризы готовит Украина РФ перед инаугурацией.



