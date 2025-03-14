РФ заставят пойти на мир на условиях Киева и Вашингтона: когда в Кремле согласятся на уступки

Достижение мира с Россией потребует давления со стороны США, Украины и Европы. Это стало понятно после встречи спецпредставителя американского президента на Ближнем Востоке, Стива Виткоффа, с российским диктатором Владимиром Путиным, не принесшей никаких публичных заявлений с обеих сторон. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Эспрессо".

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"После встречи не было сделано никаких заявлений, это просто была беседа. Считаю, что конкретные результаты не были достигнуты. Москва выдвинула свои ультиматумы: отдать ей Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, ограничить количество ВСУ, запретить вступление Украины в НАТО и запретить миротворцам." Это требования, которые не могут.

Сазонов добавил, что Дональд Трамп уже двигается к введению новых санкций против РФ и передает Украине дальнобойные бомбы. Таким образом США и Украина продолжают свой путь к миру, хотя Кремль этому противостоит.

"Россия пытается сорвать попытки Трампа получить Нобелевскую премию мира. Теперь Украина, США и Европа, как союзники, должны давить на Россию, чтобы заставить ее согласиться на мир по нашим условиям. Это правильный подход, хотя он и не будет быстрым. Это, вероятно, займет весь год, но это самый лучший вариант для нас", — сказал он.

Также следует напомнить, что хозяин Кремля Путин отреагировал на предложение США о прекращении боевых действий на 30 дней, заявив, что Россия готова согласиться с таким предложением, но есть определенные "нюансы".

Портал "Комментарии" уже писал, что после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии на войне может наступить переломный момент, считает эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко. По его словам, это может быть точкой перелома, ведь следующий этап войны или ее окончание зависит от ответа России.