РФ запустила более 100 "Шахедов": взрывы прогремели в Киеве и Сумах

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Марьян Ощановский
Вечером 12 декабря российские захватчики использовали для атаки на территорию Украины более 100 беспилотников типа "Шахед".
Россияне снова атакуют «Шахедами». Фото из открытых источников
Как сообщают мониторинговые паблики, в воздушном пространстве 12 декабря было зафиксировано более 100 "Шахедов", в связи с чем может быть установлен рекорд по количеству БПЛА над Украиной. Сейчас россияне больше всего одновременно запускали 188 беспилотников дальнего действия.
Во время вражеской воздушной атаки прогремели взрывы в Киеве и Сумах.
Как сообщает КМВА, в результате атаки российских дронов в столице зафиксировано падение обломков в Печерском районе. По предварительной информации, обломки упали на открытой территории, обошлось без пожара и пострадавших.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России на полную мощность работают два завода по производству БПЛА "Герань-2" (Shahed 136), на которых выпускаются сотни дронов еженедельно. Предприятия расположены в Татарстане, примерно в 1300 км от границы с Украиной. Россияне запускают беспилотники по Украине почти сразу после их производства.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-агрессор 18 ноября передала Ирану первые два самолета Су-35. Это произошло во время церемонии, состоявшейся на территории авиазавода в Комсомольске-на-Амуре. Истребители были разобраны, а затем доставлены в аэропорт Мехрабад в Тегеране на самолете Ан-124-100. Оттуда самолеты доставят третью тактическую авиабазу ВВС Ирана вблизи города Хамадан. Там истребители Су-35 снова соберут. Первоначально Иран хотел заменить самолетами Су-35 только Grumman F-14A Tomcat в Исфахане. Однако впоследствии заказ был увеличен с 25 до 50 самолетов Су-35.
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