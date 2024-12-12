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РФ закрыла воздушное пространство над Капустиным Яром: о чем свидетельствуют такие действия

Именно с полигона Капустин Яр россияне запускали «Орешник»

сегодня, 18:14
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Ткачик Олеся

Россия регулярно закрывает воздушное пространство над полигоном Капустин Яр для проведения учений или испытаний зенитных ракет, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

РФ закрыла воздушное пространство над Капустиным Яром: о чем свидетельствуют такие действия

Ракета Орешник

Эксперт отметил, что возможность запуска российской ракеты "Орешник" существует, однако такие предположения не всегда следует увязывать с сообщениями NOTAM о закрытии воздушного пространства.

По словам эксперта, полигон Капустин Яр используется для регулярных испытаний и учений зенитно-ракетных подразделений армии РФ. Поэтому воздушное пространство над этой зоной часто бывает закрытым, но это не обязательно свидетельствует о подготовке к запуску ракеты "Орешник". Хотя, конечно, россияне могут закрыть небо и перед запуском, в большинстве случаев это делается для других целей, таких как обучение или тестирование техники, добавил Катков.

По словам эксперта, пуски ракет "Орешник" в основном демонстративны и направлены на запугивание стран Запада, в частности европейского сегмента НАТО. Он также добавил, что удар по Днепру служил сигналом для Европы и должен был символизировать возможность ядерного удара.

"У россиян действительно есть возможности запускать ракеты "Орешник", если у них есть эти средства налицо. Что касается заявлений о том, что их ядерная доктрина не нуждается в изменениях из-за появления этой ракеты. Во-первых, они уже вносили изменения в собственную ядерную доктрину". Во-вторых, "Орешник" в любом случае является баллистической ракетой средней дальности, предназначенной для задачи ядерного. удара. Путинская же демагогия о том, что "Орешник" является конвенционным оружием, вероятно, связана с реакцией Запада, которая была после удара по Днепру. Поскольку это была демонстрация именно ядерного удара и не для Украины, а в такие города, как Берлин, Лондон, Париж", — подчеркнул Катков.

По его словам, нужно понимать, что для РФ ракеты средней дальности для европейского театра боевых действий полностью перекрывают все необходимые возможности. Для РФ достаточно ракет с дальностью 3500 км, чтобы добраться до Гибралтара. У россиян для угрозы европейскому сегменту НАТО межконтинентальные ракеты избыточны, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ хотят послать США сигнал с помощью "Орешника".




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zakrittya-povitryanogo-prostoru-shche-nichogo-ne-oznachae-u-defense-exprees-prokomentuvali-zagrozu-udaru-raketoyu-oreshnik-po-teritorii-ukraini
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