РФ закрыла воздушное пространство над Капустиным Яром: о чем свидетельствуют такие действия

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Ткачик Олеся
Россия регулярно закрывает воздушное пространство над полигоном Капустин Яр для проведения учений или испытаний зенитных ракет, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.
Ракета Орешник
Эксперт отметил, что возможность запуска российской ракеты "Орешник" существует, однако такие предположения не всегда следует увязывать с сообщениями NOTAM о закрытии воздушного пространства.
По словам эксперта, полигон Капустин Яр используется для регулярных испытаний и учений зенитно-ракетных подразделений армии РФ. Поэтому воздушное пространство над этой зоной часто бывает закрытым, но это не обязательно свидетельствует о подготовке к запуску ракеты "Орешник". Хотя, конечно, россияне могут закрыть небо и перед запуском, в большинстве случаев это делается для других целей, таких как обучение или тестирование техники, добавил Катков.
По словам эксперта, пуски ракет "Орешник" в основном демонстративны и направлены на запугивание стран Запада, в частности европейского сегмента НАТО. Он также добавил, что удар по Днепру служил сигналом для Европы и должен был символизировать возможность ядерного удара.
По его словам, нужно понимать, что для РФ ракеты средней дальности для европейского театра боевых действий полностью перекрывают все необходимые возможности. Для РФ достаточно ракет с дальностью 3500 км, чтобы добраться до Гибралтара. У россиян для угрозы европейскому сегменту НАТО межконтинентальные ракеты избыточны, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ хотят послать США сигнал с помощью "Орешника".
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