РФ захватывает города по одной схеме, которая постоянно становится откровением для командования

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Ткачик Олеся
На Кураховском направлении, так же, как и на Времеевском, ситуация продолжает ухудшаться, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Война в Украине
По его информации, западнее Селидово ВСУ не могут сдержать наступление оккупантов. Также продолжается продвижение противника в районе Великой Новоселки.
Как подчеркнул эксперт, склонность российского военного командования к "обходам и охватам" вполне очевидна и понятна в контексте основных положений оперативного искусства, которые исповедуют на данный момент в российской армии.
По его словам, вместо создания "против флангов" более или менее мощных тактических групп в глубине своей обороны, которые могли бы, в случае необходимости, если и не контратаковать передовые подразделения противника, то сдерживать их, командование ВСУ продолжает уделять основное внимание именно содержанию конкретных "узловых" пунктов. Причем, делает это в условиях очевидной неспособности обеспечить фланги этих "узлов", говорит эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в районе Великой Новоселки стала провалом года.
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