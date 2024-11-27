РФ захватывает города по одной схеме, которая постоянно становится откровением для командования

На Кураховском направлении, так же, как и на Времеевском, ситуация продолжает ухудшаться, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Война в Украине

По его информации, западнее Селидово ВСУ не могут сдержать наступление оккупантов. Также продолжается продвижение противника в районе Великой Новоселки.

Как подчеркнул эксперт, склонность российского военного командования к "обходам и охватам" вполне очевидна и понятна в контексте основных положений оперативного искусства, которые исповедуют на данный момент в российской армии.

"Но каждый раз это почему-то снова становится откровенным "откровениями" для командования оперативно-тактического уровня ВСУ. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять "основные узлы" со слабыми, а то и вообще не прикрытыми флангами", — отметил Машовец.

По его словам, вместо создания "против флангов" более или менее мощных тактических групп в глубине своей обороны, которые могли бы, в случае необходимости, если и не контратаковать передовые подразделения противника, то сдерживать их, командование ВСУ продолжает уделять основное внимание именно содержанию конкретных "узловых" пунктов. Причем, делает это в условиях очевидной неспособности обеспечить фланги этих "узлов", говорит эксперт.

"В конечном счете, из них (в смысле, "узлов", районов обороны) все равно приходится отходить (часто, с далеко необязательными потерями), потому что противник уверенно их обходит по флангам, и в случае несвоевременного принятия решения на уход, просто перерезает пути подвоза МТЗ и опрокидывание подкрепления в них. Так было в Авдеевке, так было в Угледаре, Селидово, так сейчас противник делает в районе Курахово и, очевидно, в большем масштабе попытается это сделать в течение зимы в Торецке и Покровске", — говорит Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в районе Великой Новоселки стала провалом года.



