logo

BTC/USD

93471.77

ETH/USD

3421.42

LTC/USD

95.56

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ захватывает города по одной схеме, которая постоянно становится откровением для командования
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ захватывает города по одной схеме, которая постоянно становится откровением для командования

Враг обходит украинские города, чтобы их захватить, однако командование почему-то не усиливает фланги обороны

сегодня, 10:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

На Кураховском направлении, так же, как и на Времеевском, ситуация продолжает ухудшаться, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

РФ захватывает города по одной схеме, которая постоянно становится откровением для командования

Война в Украине

По его информации, западнее Селидово ВСУ не могут сдержать наступление оккупантов. Также продолжается продвижение противника в районе Великой Новоселки.

Как подчеркнул эксперт, склонность российского военного командования к "обходам и охватам" вполне очевидна и понятна в контексте основных положений оперативного искусства, которые исповедуют на данный момент в российской армии.

"Но каждый раз это почему-то снова становится откровенным "откровениями" для командования оперативно-тактического уровня ВСУ. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять "основные узлы" со слабыми, а то и вообще не прикрытыми флангами", — отметил Машовец.

По его словам, вместо создания "против флангов" более или менее мощных тактических групп в глубине своей обороны, которые могли бы, в случае необходимости, если и не контратаковать передовые подразделения противника, то сдерживать их, командование ВСУ продолжает уделять основное внимание именно содержанию конкретных "узловых" пунктов. Причем, делает это в условиях очевидной неспособности обеспечить фланги этих "узлов", говорит эксперт.

"В конечном счете, из них (в смысле, "узлов", районов обороны) все равно приходится отходить (часто, с далеко необязательными потерями), потому что противник уверенно их обходит по флангам, и в случае несвоевременного принятия решения на уход, просто перерезает пути подвоза МТЗ и опрокидывание подкрепления в них. Так было в Авдеевке, так было в Угледаре, Селидово, так сейчас противник делает в районе Курахово и, очевидно, в большем масштабе попытается это сделать в течение зимы в Торецке и Покровске", — говорит Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в районе Великой Новоселки стала провалом года.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid0cf9CmdzrHNwAn6JeXgcBHHzJP7rebsu88A7A284Dqo6XbAy8sfGTXU1D8v9TjYVKl
Теги:

Новости

Все новости