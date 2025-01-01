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РФ захватила еще один поселок: где продвигается вражеская армия

Противник оккупировал населенный пункт Шевченко

сегодня, 00:35
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Марьян Ощановский

Российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной".

РФ захватила еще один поселок: где продвигается вражеская армия

Россияне оккупировали Шевченко. Фото из открытых источников

"Севернее Курахово враг полностью забрал населенный пункт Шевченко. Далее россияне будут совершать активное движение в направлении Андреевки. Рядом противник приближается к Петропавловке и Славянке, где сейчас активно проходят бои", – рассказал "Мучной".

По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути к ТЭС и Трубному заводу.

Кроме того, сообщил "Мучной", противник продвигается к югу от Курахово и пытается зайти в тыл Янтарном.

"На участке Разлив-Улаклы оперативная пауза. Здесь враг накапливает силы, чтобы впоследствии ударить по этим населенным пунктам", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", которая является важным оборонным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной". "Сейчас враг готовится к попытке атаковать и завладеть шахтой "Торецкая". После потери этого рубежа обороны нам придется отходить с северных окраин и на этом все закончится", — рассказал он. В Временном Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента. Как известно, Роман Машовец был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи украинской армии и стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.



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Источник: https://t.me/muchnoyairborne/11176
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