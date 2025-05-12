РФ загнала себя в капкан: идея Зеленского о Стамбуле обречена стать фиаско Кремля

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Клименко Елена
Президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на личную встречу с кремлевским правителем Владимиром Путиным, которая состоится 15 мая в Стамбуле, отметил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, этот шаг является стратегически выгодным для Украины и демонстрирует ее открытость к дипломатическим путям завершения войны.
Фото: 24 Канал
По словам Лещенко, вне зависимости от реакции Москвы ситуация для Киева складывается на пользу.
Он подчеркнул, что Россия оказалась в политической ловушке.
Советник также подчеркнул: формат предусматривает переговоры на уровне лидеров.
Лещенко также отметил, что в случае срыва переговоров ответственность будет лежать исключительно на Кремле. Поэтому, по его мнению, после провала инициативы должны быть введены новые санкционные ограничения против России.
Как уже писали "Комментарии", украинский блоггер и аналитик Роман Шрайк прокомментировал последние дипломатические сигналы по поводу вероятного проведения переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. По его мнению, российский президент Владимир Путин не намерен ехать на личную встречу с Владимиром Зеленским и не готов к завершению войны.
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