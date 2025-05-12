РФ загнала себя в капкан: идея Зеленского о Стамбуле обречена стать фиаско Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на личную встречу с кремлевским правителем Владимиром Путиным, которая состоится 15 мая в Стамбуле, отметил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, этот шаг является стратегически выгодным для Украины и демонстрирует ее открытость к дипломатическим путям завершения войны.

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По словам Лещенко, вне зависимости от реакции Москвы ситуация для Киева складывается на пользу.

"Мы открыто заявляем о готовности к переговорам. Если Путин откажется, это лишь подчеркнет его слабость и дипломатическую изоляцию. Если же приедет, то будет вынужден оправдывать продолжение войны перед глазами всего мира", — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Россия оказалась в политической ловушке.

"Кремль сам себя загоняет в тупик. Они считали, что мы не примем вызов, но Зеленский четко сказал: еду и жду. Теперь Кремлю придется выкручиваться — или придумывать болезнь, или отправлять второстепенных людей, которые никого не интересуют", — подчеркнул Лещенко.

Советник также подчеркнул: формат предусматривает переговоры на уровне лидеров.

"Мы не воспринимаем никаких посредников или "посланников" со стороны Путина. Это игра друг на друга — и президент Украины грамотно перехватил инициативу", — добавил он.

Лещенко также отметил, что в случае срыва переговоров ответственность будет лежать исключительно на Кремле. Поэтому, по его мнению, после провала инициативы должны быть введены новые санкционные ограничения против России.

"Это дипломатическая партия, которую мы ведем открыто и честно. Если мир не будет достигнут — причина не в Киеве, а в Москве", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", украинский блоггер и аналитик Роман Шрайк прокомментировал последние дипломатические сигналы по поводу вероятного проведения переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. По его мнению, российский президент Владимир Путин не намерен ехать на личную встречу с Владимиром Зеленским и не готов к завершению войны.