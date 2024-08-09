РФ забрасывает военных на фронте ядом: в ВСУ рассказали подробности

С 15 февраля 2023 по 24 июля 2024 зафиксировано 3570 случаев использования российскими захватчиками боеприпасов с опасными химическими веществами, сообщает командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Химические вещества на фронте

"Россия продолжает свою агрессию и грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении. За период широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины противник наряду с применением обычных" средств огневого поражения применяет против сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами", — указано в сообщении.

В частности, речь идет об использовании ручных газовых гранат типа К-51 и РГ-ВО, запрещенных для ведения войны, поскольку они предназначены для борьбы с беспорядками.

Военные отметили, что только в июле было задокументировано 358 случаев применения врагом боеприпасов с химическими соединениями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты на фронте начали применять новое химическое оружие, сообщил командир специального разведывательного подразделения Денис Ярославский. По его словам, враг использует боеприпасы с люизитом — боевым ядовитым химическим веществом, имеющим запах похожий на цветы Пеларгонии, а цвет дыма — похожий на грязи. По его словам, тяжесть отравления зависит от дозы, а также времени пребывания в зараженной атмосфере. Первые симптомы отравления, похожие на поражение перечным газом: жжение в органах дыхания, зуд открытых участков кожи.



