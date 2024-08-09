РФ забрасывает военных на фронте ядом: в ВСУ рассказали подробности

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Ткачик Олеся
С 15 февраля 2023 по 24 июля 2024 зафиксировано 3570 случаев использования российскими захватчиками боеприпасов с опасными химическими веществами, сообщает командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Химические вещества на фронте
В частности, речь идет об использовании ручных газовых гранат типа К-51 и РГ-ВО, запрещенных для ведения войны, поскольку они предназначены для борьбы с беспорядками.
Военные отметили, что только в июле было задокументировано 358 случаев применения врагом боеприпасов с химическими соединениями.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты на фронте начали применять новое химическое оружие, сообщил командир специального разведывательного подразделения Денис Ярославский. По его словам, враг использует боеприпасы с люизитом — боевым ядовитым химическим веществом, имеющим запах похожий на цветы Пеларгонии, а цвет дыма — похожий на грязи. По его словам, тяжесть отравления зависит от дозы, а также времени пребывания в зараженной атмосфере. Первые симптомы отравления, похожие на поражение перечным газом: жжение в органах дыхания, зуд открытых участков кожи.
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