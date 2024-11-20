РФ якобы готова использовать ракету «Рубеж»: куда она долетает

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио НВ прокомментировал возможность использования Россией ракеты средней дальности РС-26 Рубеж и потенциальных последствий ее использования.

Ракета Рубеж

В частности, по словам эксперта, РС-26 – это ракета, которая может использоваться для нанесения ядерных ударов. Она считается копией советской ракеты РСД-10 Пионер, уничтоженной в соответствии с договором о ракетах средней и малой дальности в 1990-х годах. Впрочем, при президентстве Владимире Путине производство таких ракет было возобновлено в нарушение этого договора.

"Дальность этих ракет пять-шесть тысяч километров, то есть баллистическая траектория гораздо выше. Полторы тонны даже обычного боезаряда – это большая угроза", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, если РС-26 будет использована для удара по Украине, это означает переход к новому уровню эскалации.

"Применение такой ракеты — это будет реально поднятием уже ставок и в противостоянии с Европой, с Соединенными Штатами прежде всего, потому что это уже намек, что "сейчас мы используем ракету, фактически предназначенную для ударов и по Европе", — отметил Самусь.

Он добавил, что такая дальность позволяет угрожать не только Украине, но и странам Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Самусь также обратил внимание на символизм этой ракеты, часто ассоциируемой с периодом Холодной войны. Использование РС-26 без ядерной боевой части может являться элементом информационной войны, направленной на создание напряженности и влияние на мнения команды избранного президента США Дональда Трампа.

При этом эксперт добавил, что ядерная доктрина России, по сути, является пропагандистским документом, демонстрирующим готовность к применению ядерного оружия. Это может влиять на позицию поклонников Трампа и на его будущие решения, добавил он.

По словам Самуся, до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января 2025 года, Россия, вероятно, постарается максимально использовать символику угрозы ядерной войны для усиления давления. Однако он считает, что реального применения ядерного оружия не будет, поскольку Кремль рассчитывает на то, что новая администрация США может склонить Украину к уступкам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мониторинговые каналы и OSINTеры сообщают, что РФ в ближайшие дни готовится запустить свою баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", тестируя ее в боевых условиях.



