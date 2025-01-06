РФ выставила жесткие условия для завершения войны: сможет ли Трамп договориться с Путиным

Россия выдвигает жесткие условия для возможных переговоров по завершению войны против Украины, что может создать серьезные препятствия для команды новоизбранного президента США Дональда Трампа в поисках компромиссов.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Fox News.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на предложения, предусматривающие только заморозку вступления Украины в НАТО на 20 лет. В то же время, российский президент Владимир Путин ранее исключил возможность заключения перемирия, утверждая, что это позволит Украине укрепить свои позиции и подготовить новые наступления.

Путин также снова подверг сомнению легитимность украинской власти, заявив, что только новые выборы могут создать условия для переговоров. Однако даже в таком случае он не готов уступать свои позиции.

Согласно информации от Fox News, Кремль требует:

• признание Россией оккупированных территорий, включая Крым;

• юридические гарантии нейтрального статуса Украины без перспективы вступления в НАТО;

• отмена западных санкций;

• прекращение какой-либо поддержки Украины со стороны Запада.

Эти требования значительно усложняют возможность мирных переговоров даже при администрации Трампа, которая ищет быстрые пути для завершения конфликта.

Путин также стремится демонстрировать свою силу, вызывая США на "высокотехнологичную дуэль" с испытанием российских гиперзвуковых ракет "Орешник". По его словам, Россия готова к "технологическому эксперименту", чтобы проверить оборонные возможности обеих сторон.

Эксперты считают, что это заявление направлено на укрепление позиции Кремля в ходе возможных переговоров, особенно с новой администрацией США.

Авторы Fox News подчеркивают, что даже для опытного переговорщика, как Дональд Трамп, достижение соглашения с Путиным будет очень сложным. Кремль настаивает на своих условиях, а его агрессивная позиция делает мирное урегулирование еще маловероятным.

Несмотря на это, эксперты предостерегают, что любые уступки на условиях России могут иметь серьезные последствия для международной безопасности и снизить доверие США как ключевого союзника Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что избранный президент США Дональд Трамп может уклониться от решения вопроса российской агрессии против Украины, если увидит, что ему не удается быстро завершить конфликт. Такое мнение высказал дипломат и историк Роман Бессмертный.

Среди прочего, эксперт подчеркнул, что на это может указывать поведение Трампа в других международных ситуациях, когда он не смог решить проблемы в короткие сроки.



Он также добавил, что Трамп уже начал демонстрировать схожую тактику, делегируя важные дипломатические шаги другим лидерам.