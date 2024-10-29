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Ткачик Олеся
Российские войска продолжают оказывать сильное давление на позиции Сил обороны Украины в Курской области, сообщил в эфире Радио Свобода военный эксперт Иван Ступак.
Бои в Курской области
По словам эксперта, существует вероятность, что до конца года украинские силы могут вынуждено отступить из этого региона, что, вероятно, приведет к значительным потерям.
Он также подчеркнул, что после возможного отступления существует риск дальнейшего продвижения российских войск на территорию Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что часть подразделений украинской армии в Курской области якобы попали в окружение. По его словам, речь якобы идет о двух тысячах военных. По его словам, российские войска перешли к "ликвидации" этой группировки.
Также "Комментарии" рассказывали , что эту информацию опроверг главком Александр Сырский. По его словам, речь идет об откровенной дезинформации, не отражающей реального состояния событий.
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