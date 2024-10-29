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ВСУ будут выходить из Курщины с потреями: тревожный прогноз

Есть мнение, что до конца года Силы обороны вынуждены будут выйти из Курской области

сегодня, 11:43
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Ткачик Олеся

Российские войска продолжают оказывать сильное давление на позиции Сил обороны Украины в Курской области, сообщил в эфире Радио Свобода военный эксперт Иван Ступак.

ВСУ будут выходить из Курщины с потреями: тревожный прогноз

Бои в Курской области

По словам эксперта, существует вероятность, что до конца года украинские силы могут вынуждено отступить из этого региона, что, вероятно, приведет к значительным потерям.

"Мое внутреннее ожидание, что, возможно, до конца этого года нас заставят выйти из Курской области. Но, возможно, это будет сопровождаться нашими потерями. Мы и так несем серьезные потери наших людей, техники, амуниции, боеприпасов, плюс время. Время на планирование всеми этими операциями", – сказал Ступак.

Он также подчеркнул, что после возможного отступления существует риск дальнейшего продвижения российских войск на территорию Украины.

"Большая угроза для нас из Курской области — когда нас оттуда выдавят, первое — остановятся ли россияне на этой линии. А второе — насколько сильно они захотят вклиниться в оборону в направлении города Сумы", — отметил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что часть подразделений украинской армии в Курской области якобы попали в окружение. По его словам, речь якобы идет о двух тысячах военных. По его словам, российские войска перешли к "ликвидации" этой группировки.

Также "Комментарии" рассказывали , что эту информацию опроверг главком Александр Сырский. По его словам, речь идет об откровенной дезинформации, не отражающей реального состояния событий.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IPFLuOdDhls
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